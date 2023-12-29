　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「學運女神」周庭正式棄保　港警：除非自首否則「終身追捕」

▲香港泛民派代表之一周庭。（圖／路透社）

▲周庭今年9月赴加拿大讀書，並在本月初宣布棄保。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港「學運女神」周庭日前宣布放棄保釋，不會再返回香港。香港警方28日晚間證實，周庭未在警方指定的時間（28日）來警署報到，已違反保釋條例，他們會全力追捕，「逃犯除非自首，否則會被終身追捕。」

港警表示，嚴厲譴責周庭畏罪潛逃的羞恥行為，警方會全力依法追捕。

港警強調，危害國家安全是極度嚴重的罪行，警方會追究到底，指任何逃犯都不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責，逃犯除非自首，否則會被終身追捕。

另外，據港媒報導，周庭的父母29日被警方請至大埔警署協助調查，而周庭的母親就是擔保人。

▲香港眾志成員周庭。（圖／路透社）

周庭今年9月獲准離港前往加拿大讀書，她本月3日在社交平台上發文，稱自己原定要在月底回港就國安法向警方報到，但經過深思熟慮，包括考慮到香港的形勢、自身安全、生理及心理健康，決定不回去報到，也大概一輩子不會回香港了。

對於周庭宣布棄保，香港特首李家超表示，逃犯找藉口去欺騙同情，嘗試自我製作光環，行為可恥，香港警方嘗試寬大處理，但良好意願卻換來瞞騙，相信最失望的是做出這些嘗試的人員，「警隊會總結經驗，確保有效維護法紀，有效維護國家安全，打擊勾結外部勢力。」

ET快訊
割頸案爆眾怒！　《少年法》下修連署將發動
李善均火化！　《屍速》金義聖悼：聽不到你聲音了
快訊／直播怒嗆「垃圾、下三濫」！　館長被告了
開業僅2年！邵庭「涮辛酸」無預警宣布歇業
快訊／車速不到20km紫爆了！國道湧入車流　現正塞車路段曝
離譜畫面曝！　男遭女騎士當街「鐵棍暴打」
東京、大阪一堆陸客…日本還能去哪玩？　他曝1攻略

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

菲律賓擬在仁愛礁建永久建築　陸外交部：將堅決應對任何侵權挑釁

波音：中國民航所有737 MAX復飛

大陸G60衛星數位工廠投產　產能最高可達300顆

女子一家八口住酒店229天！一天費用4398元　稱：決定住一輩子

中國全國人大：廢止犯罪者近親「連坐」規定

陸2024全國「兩會」3月4、5日召開　將公布年度政府工作報告

「學運女神」周庭正式棄保　港警：除非自首否則「終身追捕」

話梅2顆賣225元！一斤7036元　上海市監局：政府不干預

控菲律賓找媒體發南海假消息　大陸國防部：中方不會坐視

5歲百萬網紅「病逝」！1年前獲肝臟移植　父淚證實：她的命太苦了

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

29歲分隊長救4人殉職！父心碎癱坐醫院嚎啕大哭

小阿金逛寵物店累翻！趴路中熟睡完全叫不醒

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

山本由伸「12年百億」入道奇　抉擇原因之一是大谷翔平

糊塗尪以為妻孩已上車　直接開走老婆原地傻眼

菲律賓擬在仁愛礁建永久建築　陸外交部：將堅決應對任何侵權挑釁

波音：中國民航所有737 MAX復飛

大陸G60衛星數位工廠投產　產能最高可達300顆

女子一家八口住酒店229天！一天費用4398元　稱：決定住一輩子

中國全國人大：廢止犯罪者近親「連坐」規定

陸2024全國「兩會」3月4、5日召開　將公布年度政府工作報告

「學運女神」周庭正式棄保　港警：除非自首否則「終身追捕」

話梅2顆賣225元！一斤7036元　上海市監局：政府不干預

控菲律賓找媒體發南海假消息　大陸國防部：中方不會坐視

5歲百萬網紅「病逝」！1年前獲肝臟移植　父淚證實：她的命太苦了

《小曉》最年輕金馬影后實至名歸　林品彤、陳意涵共譜特教生悲歌

蔣欣璋合體館長談「居住正義、盼修少事法」！吳秉叡提5個升級護權益

陳柏霖領軍4名大盜捲10億鉅款　舊愛蔡思韵被牽連惹殺身之禍

工程師惡意關閉集運網站害虧1200萬　轉賣19萬筆客戶個資給同行

度過簽賭陰霾　SBL柏力力持續補強戰力盼深耕彰化

詹皇本季三分命中率媲美柯瑞　湖人再變陣狂勝黃蜂21分

平安夜空襲加薩難民營奪86命！　以色列認了「用錯彈藥」傷及無辜

董座砸1.62億買豪宅卻氣到上法院　全因女代銷為賺獎金做這事

菲律賓擬在仁愛礁建永久建築　陸外交部：將堅決應對任何侵權挑釁

曾少宗剃平頭被讚性感　自信爆棚許願接更生人角色

柴被蕭敬騰抱又親親❤　粉絲：好想當狗喔～

大陸熱門新聞

5歲百萬網紅病逝！28歲父淚證實：她的命太苦了

發現新物種！蜥蜴長「橘色舌頭」　科學家示警：不要吃

老師將婚禮辦在幼稚園！伴娘伴郎都是學生

國泰航空機師流感缺勤　暫取消55航班

網美拍聖誕辣片！背景反射與裸男開房

雲南大理成中國「躺平族」避世聖地

偷看女兒手機！爸一滑對話紀錄秒報警

男大生殺紅眼！人妻跌倒被刺死

施壓五月天選前表態親中？　國台辦痛批子虛烏有

東莞2550萬新房　屋主：如今掛1200萬沒人要

「學運女神」周庭正式棄保　港警：終身追捕

王家衛拍攝《繁花》用單機位！「這樣的女孩好看」

話梅2顆賣「225元」！一斤7036元

小米電動車亮相！對標特斯拉、保時捷

更多熱門

相關新聞

鍾翰林抵英尋庇護　自稱出獄受監視

鍾翰林抵英尋庇護　自稱出獄受監視

前港獨組織「學生動源」召集人鍾翰林向「華盛頓郵報」表示，他已流亡英國並將尋求庇護。鍾翰林曾因違反中國在香港實施的國家安全法而遭判刑，並說他出獄後仍受監視。

汪葛雷／下架民進黨的棄保效應

汪葛雷／下架民進黨的棄保效應

賴清德穩贏？　小笠原欣幸指3因素：無法斷言侯友宜不會翻盤

賴清德穩贏？　小笠原欣幸指3因素：無法斷言侯友宜不會翻盤

港府重申公務員政治中立　前提是效忠國家

港府重申公務員政治中立　前提是效忠國家

快訊／李家超：港府將全力追捕周庭

快訊／李家超：港府將全力追捕周庭

關鍵字：

周庭學運女神港府反送中棄保追捕

讀者迴響

熱門新聞

割喉案第4天！在校生曝現況怒了

快訊／田慧振痛哭捂臉！　李善均出殯現場「50位影星哀戚站身後」

博恩給5萬小費　外送員以為被整秒拒絕

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

李善均今午出殯火化！2兒子留學緊急返韓　鄭雨盛、孔劉靈堂守過夜

桃園某購物中心竄火舌！手扶梯烈焰狂竄「如暖爐」　

眾星送李善均最後一程！靈車出發火化　田慧振緊牽兒子、柳承龍痛哭

2024年上半年財運排行！

彭政閔卸任總教練　兄弟接任人選

割頸案小商人打給天道盟：最好背景硬

楊志良「要她回家愛愛」　徐巧芯婆婆不忍發聲了！

新婚夜妻纏綿後「狂洗10次澡」！夫得知真相崩潰

被新北地院「下架乾哥、乾妹照」！PTT拋3聲明回應

恭喜！黃宣登記結婚：我們會好好珍惜

即／網激憤灌爆臉書！「廢死聯盟」發聲

更多

最夯影音

更多
張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力
史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面