「學運女神」周庭正式棄保　港警：除非自首否則「終身追捕」

▲周庭今年9月赴加拿大讀書，並在本月初宣布棄保。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港「學運女神」周庭日前宣布放棄保釋，不會再返回香港。香港警方28日晚間證實，周庭未在警方指定的時間（28日）來警署報到，已違反保釋條例，他們會全力追捕，「逃犯除非自首，否則會被終身追捕。」

港警表示，嚴厲譴責周庭畏罪潛逃的羞恥行為，警方會全力依法追捕。

港警強調，危害國家安全是極度嚴重的罪行，警方會追究到底，指任何逃犯都不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責，逃犯除非自首，否則會被終身追捕。

另外，據港媒報導，周庭的父母29日被警方請至大埔警署協助調查，而周庭的母親就是擔保人。

周庭今年9月獲准離港前往加拿大讀書，她本月3日在社交平台上發文，稱自己原定要在月底回港就國安法向警方報到，但經過深思熟慮，包括考慮到香港的形勢、自身安全、生理及心理健康，決定不回去報到，也大概一輩子不會回香港了。

對於周庭宣布棄保，香港特首李家超表示，逃犯找藉口去欺騙同情，嘗試自我製作光環，行為可恥，香港警方嘗試寬大處理，但良好意願卻換來瞞騙，相信最失望的是做出這些嘗試的人員，「警隊會總結經驗，確保有效維護法紀，有效維護國家安全，打擊勾結外部勢力。」