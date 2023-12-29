　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

前港獨組織召集人鍾翰林抵英尋庇護　自稱出獄仍受監視

▲▼ 鍾翰林 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 鍾翰林 。（圖／翻攝自臉書）

文／中央社

前港獨組織「學生動源」召集人鍾翰林向「華盛頓郵報」表示，他已流亡英國並將尋求庇護。鍾翰林曾因違反中國在香港實施的國家安全法而遭判刑，並說他出獄後仍受監視。

路透社報導，2021年11月，當時20歲的鍾翰林因試圖分裂國家以及洗錢罪名，被判處43個月有期徒刑。鍾翰林也曾聲請保釋被拒。

雖然香港2019年爆發反政府抗議持續數月，北京仍於2020年對香港實施國家安全法。國安法對顛覆、分裂國家、勾結外國勢力和極端主義等行為，最高可處無期徒刑。

鍾翰林告訴「華盛頓郵報」（The Washington Post），關押和持續監視的創傷讓他感到「巨大壓力和恐懼」，迫使他離開。

鍾翰林還表示他被關押期間，被迫參加強制性的「去激進化」課程。據報，鍾翰林說，守衛「不斷告訴我們（他和其他在監獄中的人）美國政府非常糟糕，我們被美國操縱了」；「我們感覺像是必須同意他們的觀點，不能不同意或反駁。」

根據「華盛頓郵報」報導，鍾翰林因表現良好而被減刑，最終於2023年6月獲釋。鍾翰林計劃繼續求學，他並告訴「華盛頓郵報」將在流亡期間貢獻一切，「就像以前一樣」。

此外，鍾翰林告訴英國廣播公司（BBC），他在香港一直受到監控，警方還迫使他收錢當線民，提供有關其他民運人士的消息。

鍾翰林昔日帶領的「學生動源」已於2020年港區國安法生效前解散。

檢方當時表示，鍾翰林被控擔任「學生動源」美國分部與「創制獨立黨」臉書專頁的管理員。他們還表示在鍾翰林家中起出了支持港獨的T恤、旗幟和書籍。

路透社提到，香港曾是英國殖民地，1997年回歸中國，中國承諾予以高度自治。不過民主運動人士和一些西方政府表示中國違背承諾，北京則是否認上述指控。

ET快訊
28連敗！　再刷新NBA紀錄
眾星送李善均最後一程！靈車出發火化　田慧振緊牽2兒手落淚
快訊／實支實付停售第2槍！　台灣人壽3保單賣到今天
LIVE／下架肉搜文Dcard、PTT發聲明　小商人出手擬拆
彭政閔被換「因身體狀況」！　兄弟：準備OK再帶一軍
快訊／13刀砍死暗戀同事　全台首案國民法官宣判出爐
吃睡超商待7天！台中男屎尿失禁　眼腫剩一條線
下架割頸乾哥、乾妹照！　PTT拋3聲明回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

《繁花》竟用單機位拍！　王家衛：這樣的光拍出來的女孩好看

2550萬搶東莞新房「如今掛1200萬沒人要」　屋主：頭髮愁白

前港獨組織召集人鍾翰林抵英尋庇護　自稱出獄仍受監視

被控「施壓五月天」北京秒否認　誰在「認知作戰」？

大陸2軍工高層消失逾3個月　傳被帶走調查

華為：撐過嚴峻考驗　公司經營基本回歸常態

陸千億私募董事長失聯半年「證實被逮捕」　曾任職證監系統20多年

中共外事工作會議召開　習近平談「新時代大國外交」

特強濃霧！陸發布「大霧紅色預警」　東部局部地區能見度低

京東不只加薪100%　業績激勵還改成「上不封頂」

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

29歲分隊長救4人殉職！父心碎癱坐醫院嚎啕大哭

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

山本由伸「12年百億」入道奇　抉擇原因之一是大谷翔平

拜拜禁忌「別用右手插香」　來廟宇須知的3件事情

小阿金逛寵物店累翻！趴路中熟睡完全叫不醒

《繁花》竟用單機位拍！　王家衛：這樣的光拍出來的女孩好看

2550萬搶東莞新房「如今掛1200萬沒人要」　屋主：頭髮愁白

前港獨組織召集人鍾翰林抵英尋庇護　自稱出獄仍受監視

被控「施壓五月天」北京秒否認　誰在「認知作戰」？

大陸2軍工高層消失逾3個月　傳被帶走調查

華為：撐過嚴峻考驗　公司經營基本回歸常態

陸千億私募董事長失聯半年「證實被逮捕」　曾任職證監系統20多年

中共外事工作會議召開　習近平談「新時代大國外交」

特強濃霧！陸發布「大霧紅色預警」　東部局部地區能見度低

京東不只加薪100%　業績激勵還改成「上不封頂」

最難訂位火鍋店藏頭詩曝新店　逾400坪新址獨家揭露

全聯跨年爆殺「買1送1」連電視都有！咖啡、日用品、零食全優惠

交通部第3屆領航盃創意應用大賽　南消勇奪無人機冠軍及人氣獎

官大元留隊負責心理輔導　平野推薦新任外籍打教

楊志良拒道歉！再爆「張斯綱傳訊感謝」：我幫他創造了聲量

新婚夜妻纏綿後「狂洗10次澡」！人夫得知真相崩潰：想離婚

「台灣濱崎步」合體黃捷掃市場！婆媽熱情搶握手　攤商嗨跳保庇舞

尾牙抽中最有感！8大熱門抽獎品排行　網友熱議上榜愛獎生活必備不怕雷

「洗髮+沐浴2公克3000」假釋男密碼販毒　棄車狂逃百米仍被逮

中信兄弟1年2次總教練異動引反彈　劉志威：虛心接受

大陸熱門新聞

發現新物種！蜥蜴長「橘色舌頭」　科學家示警：不要吃

老師將婚禮辦在幼稚園！伴娘伴郎都是學生

網美拍聖誕辣片！背景反射與裸男開房

雲南大理成中國「躺平族」避世聖地

偷看女兒手機！爸一滑對話紀錄秒報警

施壓五月天選前表態親中？　國台辦痛批子虛烏有

男大生殺紅眼！人妻跌倒被刺死

小米電動車亮相！對標特斯拉、保時捷

解放軍：菲律賓找媒體發南海假消息

涉貪？李尚福下落不明　陸國防部避談

陸千億私募董事長失聯半年證實被逮捕　曾任職證監系統

京東不只加薪100%　業績激勵「上不封頂」

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

妻買2千萬古串珠「竟不值200」　結局神反轉

更多熱門

相關新聞

港經濟低迷　耶誕票房創20年新低

港經濟低迷　耶誕票房創20年新低

香港經濟持續低迷，耶誕節期間大批市民出境外遊，當中不少人北上消費。香港耶誕期間電影票房總收入不足港幣2000萬元（下同，約新台幣7600萬元），較去年下跌4成，也創20年來新低。

港股低迷　3年來百家券商停業

港股低迷　3年來百家券商停業

耶誕假期港股停市！1／3港人外遊

耶誕假期港股停市！1／3港人外遊

港澳辦：政團應以整體利益為重　愛國不是作秀

港澳辦：政團應以整體利益為重　愛國不是作秀

港媒：立法會明年7月休會前完成23條立法

港媒：立法會明年7月休會前完成23條立法

關鍵字：

香港反送中學生動源鍾翰林

讀者迴響

熱門新聞

割喉案第4天！在校生曝現況怒了

博恩給5萬小費　外送員以為被整秒拒絕

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

彭政閔卸任總教練　兄弟接任人選

李善均今午出殯火化！2兒子留學緊急返韓　鄭雨盛、孔劉靈堂守過夜

割頸案小商人打給天道盟：最好背景硬

恭喜！黃宣登記結婚：我們會好好珍惜

即／網激憤灌爆臉書！「廢死聯盟」發聲

林威助離隊　彭政閔轉任兄弟二軍總教練

2024年上半年財運排行！

被新北地院「下架乾哥、乾妹照」！PTT拋3聲明回應

長榮海運年終揭曉　平均領到4個月

他求婚跪了60秒　女友求他快起來

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

不爽被講勿停公車停靠區　男開賓士撞學生

更多

最夯影音

更多
張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力
史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面