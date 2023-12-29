　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南好Young跨年　韓流女神金世正、新世代創作天王周興哲獨家跨年在台南

▲「台南好Young跨年」將更勝一籌，獨家請到韓流女神金世正、新世代創作天王周興哲，兩位台韓巨星也邀請粉絲朋友們來台南跨年晚會現場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「台南好Young跨年」將更勝一籌，獨家請到韓流女神金世正、新世代創作天王周興哲，兩位台韓巨星也邀請粉絲朋友們來台南跨年晚會現場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

網路聲量領先全台的「2024台南市耶誕跨年系列活動」，31日「台南好Young跨年」將更勝一籌，獨家請到韓流女神金世正、新世代創作天王周興哲，兩人分別預告演出當天將有驚喜送給大家，至於是什麼驚喜，將在演出當天揭露，兩位台韓巨星也邀請粉絲朋友們來台南跨年晚會現場。

來自韓國在唱歌、戲劇及主持全方位發展的韓流女神金世正，有GOD世正的美譽，從女團出道，現今以演員、歌手身份活動的金世正去年主演的＜社內相親＞好評不斷，更是在日前拿下2023 AAA(Asia Artist Awards)最佳演員獎及人氣獎；金世正四年前曾參加台灣除夕節目《超級巨星紅白藝能大賞》陪台灣觀眾過年，也曾翻唱過周興哲的歌曲，獲得很大的好評；這次參加台南跨年，她特別錄製短片，表示非常高興可以來到台南和大家一起迎接新年，也聽說台南有很多好吃的美食和漂亮的風景，這次她特定準備了精采好聽的歌曲，要獻給大家。

今年周興哲全台唯一一場跨年就是獻給台南。2014年，因為演唱電視劇《16個夏天》的片尾曲《以後別做朋友》而打開知名度的周興哲，去（2022）年演出個人第一部電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，憑藉該片入圍第59屆金馬獎最佳新演員獎並獲得最佳原創電影歌曲獎；歌而優而演的新世代創作天王周興哲這次演出誠意十足，將以Live Band獻唱，之前在周興哲個人演場會沒搶到票的朋友們，千萬別錯過。

官網粉絲的反應，以及越來越多來自四面八方的詢問電話跡象判斷，活動當天的交通將是維持演唱會品質的關鍵之一，台南市政府為此作好交通疏運計畫，會場周邊將祭出交通管制，嚴禁汽車進入，籲請當天要參加跨年晚會的粉絲們，盡量運用大眾運輸工具，並配合交管實施。

▲「台南好Young跨年」將更勝一籌，獨家請到韓流女神金世正、新世代創作天王周興哲，兩位台韓巨星也邀請粉絲朋友們來台南跨年晚會現場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

由於台南縣市合併以來，今年首次在民治、永華兩個行政中心腹地同步辦理跨年活動，避免人潮擁擠，造成交通打結，影響民眾參加意願，建議可搭乘火車到台南車站，或新營車站搭乘活動接駁專車。台鐵局更增開列車，台南地區於113年1月1日凌晨加開台南-嘉義（台南站約2時5分開車）、台南-潮州（台南站約1時35分開車）、新營-嘉義（新營站約1時10分開車）、新營-善化（新營站約0時50分開車）區間車。

安平區及新營區會場周邊公車路線，包括市府西側廣場有8線公車至會場周邊「生活美學館」、「家樂福」、「市政中心（永華路）」、「南台別院」等站（公車路線：0路、6路、10路、14路、19路、70路、77路及H31高鐵台南站），新營火車站及新營轉運站搭乘黃線、棕線等。

2024台南市耶誕跨年系列活動，如下：
台南好Young跨年晚會
時間：12/31晚上18:00-01:00
地點：永華市政中心西側廣場
金世正、卡莉怪妞、周興哲、W0LF(S)五堅情(賴晏駒、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉)、艾怡良、持修、VERIVERY、Tyson Yoshi、李玉璽、閻奕格、蔡黃汝、AcQUA源少年、VERA feat.呂植宇、大支、JADE、未來少女-紫月光。

南瀛跨年晚會
12/31晚上19：00-00：00
地點：新營南瀛綠都心公園
艾怡良、陳建瑋、康康、婁峻碩、張語噥、鄭心慈、范范(范庭瑜)、潤少、影子計畫、林逸欣、張雅涵、張庭瑚、張羽靚、六庫樂團。

詳情請上「2024台南好Young-耶誕跨年系列活動」官網或粉專查詢。
官方網站：https://tainanyoung.com.tw /
粉絲專頁：https://www.facebook.com/tainanyoungdec /

ET快訊
百合、滿天星擺火場哀悼勇消　游尚樺1／4公祭追晉大隊長
銀行內鬼助詐團洗錢逾4700萬　女行員等6人一審判決出爐
半年「請假142天」　獲調查局長肯定的打詐中心主任換人了
快訊／淡水禮萊廣場前驚傳女子浮水面！　無呼吸心跳送醫急救
「特斯拉皮卡電動車」全球首撞！TOYOTA神車遭殃
「宣傳車正在構圖」　小商人：敬請期待
車站前70人大亂鬥！　他遭「折疊刀」狂刺濺血亡
準備連假跨年了！　全台28場「卡司、亮點」一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中流行影音中心OT案　威剛科技獲最優申請人

國教署連續6年推動「優孝」教育　181件作品傳遞孝道精神

全國保全表揚大會　多次成功阻詐！今年協警偵破65案

雨季不怕沒處去　基隆中正、中山室內兒童樂園試營運

台南市教育局學生輔導諮商中心　六大分區辦公室全到位

雲林2024元旦升旗迎新年　張麗善：歡迎全民迎新「龍」好運

跨年晚會陣容強大　台東警規劃安心交通環境一次看

台南好Young跨年　韓流女神金世正、新世代創作天王周興哲獨家跨年在台南

烘培麵包身障職訓班　麵包綿密義賣更甜蜜

天生我才必有用　障友結訓秀文創手工藝品

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

小阿金逛寵物店累翻！趴路中熟睡完全叫不醒

29歲分隊長救4人殉職！父心碎癱坐醫院嚎啕大哭

山本由伸「12年百億」入道奇　抉擇原因之一是大谷翔平

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

糊塗尪以為妻孩已上車　直接開走老婆原地傻眼

台中流行影音中心OT案　威剛科技獲最優申請人

國教署連續6年推動「優孝」教育　181件作品傳遞孝道精神

全國保全表揚大會　多次成功阻詐！今年協警偵破65案

雨季不怕沒處去　基隆中正、中山室內兒童樂園試營運

台南市教育局學生輔導諮商中心　六大分區辦公室全到位

雲林2024元旦升旗迎新年　張麗善：歡迎全民迎新「龍」好運

跨年晚會陣容強大　台東警規劃安心交通環境一次看

台南好Young跨年　韓流女神金世正、新世代創作天王周興哲獨家跨年在台南

烘培麵包身障職訓班　麵包綿密義賣更甜蜜

天生我才必有用　障友結訓秀文創手工藝品

路上巧遇「多肉橘貓」輕功捲在植物上睡覺！　喵奴興奮：開花了

頂日次巡賽「獎金后」頭銜回家打球　吳佳晏好想念貢丸湯

陳其邁、許智傑車隊掃街高人氣　攤商老闆邊炸雞邊揮手比讚

女帶6寶與男友「寄生娘家」　媽忍1年爆氣趕他們出家門

追憶李善均「半年前私下暖舉」　韓嘻哈教父Tiger JK慟：來不及說謝謝

百合、滿天星擺火場哀悼殉職勇消　游尚樺1／4公祭追晉大隊長

台中流行影音中心OT案　威剛科技獲最優申請人

IKEA、唐吉訶德進駐又落空　台糖證：台南德安百貨已出租

美3華裔男偷餐廳「地溝油」　一晚抽走1250公升！無本生意狂賺數萬

頂新和德「食公益」計畫支持培力自立，攜手支持弱勢族群前行

馬林魚刺穿大腿！　12秒影片驚嚇千萬人

地方熱門新聞

不爽被講勿停公車停靠區　男開賓士撞學生

警監視器追外出失蹤婦人　發現倒臥水溝內

勇消殉職　林右昌：弟明年3月調高雄

大貨車駕駛載運營建廢棄物至仁愛鄉山區傾倒遭法辦

林右昌：中央補助基隆18案2.8億改善道路

諸羅山盃國際軟式少棒賽閉幕

溪頭園區元旦連假交通高峰期　採分流接駁

基隆劉銘傳隧道修復開放　採預約導覽方式參觀

領航盃創意應用大賽南消奪無人機冠軍及人氣獎

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

台南市溪北大新營區全面推廣救命利器「骨針」

屏檢+恆春警參訪中山科學院　加強選前境外勢力宣導

竹市後站夜市試營運首日1.5萬人朝聖

2024元旦台南路邊停車不收費

更多熱門

相關新聞

即／台南黃金海岸女子落水命危

即／台南黃金海岸女子落水命危

台南市南區黃金海岸遊客中心附近消波塊，29日下午2時42分許，民眾發現有人落水，台南市消防局119勤務中心據報，馬上派遣灣裡消防分隊消防、救護人車前往救援，消防人員將1名年約30歲的女子救起，該女子呈現OHCA（無呼吸心跳）失去生命跡象，馬上以救護車送市立醫院搶救，全案目前由市警六分局調查處理中。

台南市溪北大新營區全面推廣救命利器「骨針」

台南市溪北大新營區全面推廣救命利器「骨針」

碧山露營場跨年太夯「中籤率3%」

碧山露營場跨年太夯「中籤率3%」

2024跨年晚會終極懶人包

2024跨年晚會終極懶人包

跨年完「肚子餓」續攤吃美食好去處

跨年完「肚子餓」續攤吃美食好去處

關鍵字：

台南好Young跨年韓流女神金世正周興哲台南

讀者迴響

熱門新聞

割喉案第4天！在校生曝現況怒了

快訊／田慧振痛哭捂臉！　李善均出殯現場「50位影星哀戚站身後」

博恩給5萬小費　外送員以為被整秒拒絕

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

李善均今午出殯火化！2兒子留學緊急返韓　鄭雨盛、孔劉靈堂守過夜

桃園某購物中心竄火舌！手扶梯烈焰狂竄「如暖爐」　

眾星送李善均最後一程！靈車出發火化　田慧振緊牽兒子、柳承龍痛哭

2024年上半年財運排行！

楊志良「要她回家愛愛」　徐巧芯婆婆不忍發聲了！

新婚夜妻纏綿後「狂洗10次澡」！夫得知真相崩潰

被新北地院「下架乾哥、乾妹照」！PTT拋3聲明回應

割頸案小商人打給天道盟：最好背景硬

彭政閔卸任總教練　兄弟接任人選

恭喜！黃宣登記結婚：我們會好好珍惜

林威助離隊　彭政閔轉任兄弟二軍總教練

更多

最夯影音

更多
張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力
史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面