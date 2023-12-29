台南好Young跨年　韓流女神金世正、新世代創作天王周興哲獨家跨年在台南

▲「台南好Young跨年」將更勝一籌，獨家請到韓流女神金世正、新世代創作天王周興哲，兩位台韓巨星也邀請粉絲朋友們來台南跨年晚會現場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

網路聲量領先全台的「2024台南市耶誕跨年系列活動」，31日「台南好Young跨年」將更勝一籌，獨家請到韓流女神金世正、新世代創作天王周興哲，兩人分別預告演出當天將有驚喜送給大家，至於是什麼驚喜，將在演出當天揭露，兩位台韓巨星也邀請粉絲朋友們來台南跨年晚會現場。

來自韓國在唱歌、戲劇及主持全方位發展的韓流女神金世正，有GOD世正的美譽，從女團出道，現今以演員、歌手身份活動的金世正去年主演的＜社內相親＞好評不斷，更是在日前拿下2023 AAA(Asia Artist Awards)最佳演員獎及人氣獎；金世正四年前曾參加台灣除夕節目《超級巨星紅白藝能大賞》陪台灣觀眾過年，也曾翻唱過周興哲的歌曲，獲得很大的好評；這次參加台南跨年，她特別錄製短片，表示非常高興可以來到台南和大家一起迎接新年，也聽說台南有很多好吃的美食和漂亮的風景，這次她特定準備了精采好聽的歌曲，要獻給大家。

今年周興哲全台唯一一場跨年就是獻給台南。2014年，因為演唱電視劇《16個夏天》的片尾曲《以後別做朋友》而打開知名度的周興哲，去（2022）年演出個人第一部電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，憑藉該片入圍第59屆金馬獎最佳新演員獎並獲得最佳原創電影歌曲獎；歌而優而演的新世代創作天王周興哲這次演出誠意十足，將以Live Band獻唱，之前在周興哲個人演場會沒搶到票的朋友們，千萬別錯過。

官網粉絲的反應，以及越來越多來自四面八方的詢問電話跡象判斷，活動當天的交通將是維持演唱會品質的關鍵之一，台南市政府為此作好交通疏運計畫，會場周邊將祭出交通管制，嚴禁汽車進入，籲請當天要參加跨年晚會的粉絲們，盡量運用大眾運輸工具，並配合交管實施。

由於台南縣市合併以來，今年首次在民治、永華兩個行政中心腹地同步辦理跨年活動，避免人潮擁擠，造成交通打結，影響民眾參加意願，建議可搭乘火車到台南車站，或新營車站搭乘活動接駁專車。台鐵局更增開列車，台南地區於113年1月1日凌晨加開台南-嘉義（台南站約2時5分開車）、台南-潮州（台南站約1時35分開車）、新營-嘉義（新營站約1時10分開車）、新營-善化（新營站約0時50分開車）區間車。

安平區及新營區會場周邊公車路線，包括市府西側廣場有8線公車至會場周邊「生活美學館」、「家樂福」、「市政中心（永華路）」、「南台別院」等站（公車路線：0路、6路、10路、14路、19路、70路、77路及H31高鐵台南站），新營火車站及新營轉運站搭乘黃線、棕線等。

2024台南市耶誕跨年系列活動，如下：

台南好Young跨年晚會

時間：12/31晚上18:00-01:00

地點：永華市政中心西側廣場

金世正、卡莉怪妞、周興哲、W0LF(S)五堅情(賴晏駒、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉)、艾怡良、持修、VERIVERY、Tyson Yoshi、李玉璽、閻奕格、蔡黃汝、AcQUA源少年、VERA feat.呂植宇、大支、JADE、未來少女-紫月光。

南瀛跨年晚會

12/31晚上19：00-00：00

地點：新營南瀛綠都心公園

艾怡良、陳建瑋、康康、婁峻碩、張語噥、鄭心慈、范范(范庭瑜)、潤少、影子計畫、林逸欣、張雅涵、張庭瑚、張羽靚、六庫樂團。

詳情請上「2024台南好Young-耶誕跨年系列活動」官網或粉專查詢。

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