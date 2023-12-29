連續4年下跌！　香港恆生指數2023年「跌13.82%」

▲香港恆指連續4年下跌。（示意圖／CFP）

文／中央社

香港股市2023年最後一個交易微升3.86點或0.02%，收報17047點，全日成交總額港幣751億元；全年計，港股繼續過去3年的弱勢，恆指連續第4年下跌。

以12月計，恆指月初下跌至16000點水平後反彈，回到17000點水平，重上10及20天平均線，這為投資者帶來少許安慰，並期望明年反彈持續。

但全年計，恆指較去年底收盤下跌2734點或13.8%，這也是恆指連續第4年下跌。

▲分析反映出港股低迷，來年恐怕仍會在低谷徘徊。（示意圖／路透社）

有分析指出，港股連續第4年處於熊市，期間沒有反彈，反映出港股低迷，來年恐怕仍會在低谷徘徊。

一些分析師預期港股來年仍會處於疲弱，原因包括中國經濟表現不振、大陸房企債務危機未除、大陸網路遊戲商及其他交易平台屢遭北京官方打壓、外資流出大陸和香港，以及中國和美國對抗的地緣政治因素等。

今年以來，大陸房企債務危機爆發，相關公司的股價斷崖式暴跌，不少跌幅超過7、8成，成為港股市場關注焦點。

在2023年結束之前，北京方面又突然宣布考慮限制未成年人玩網路遊戲，令眾多網遊公司的股價急挫；由於監管因素未除，來年這些公司比如騰訊和網易等，預料仍將面對壓力。

由於今年港股一直沒有起色，大陸有網民以「香港金融中心遺址」予以形容，背後是預測港股過去的光輝時代一去不復返，是否如此，待來年驗證。