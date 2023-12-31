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彰雲嘉首件公辦都更招商成功　嘉義市垂楊路、吳鳳北路口將蓋大樓

▲▼ 彰雲嘉首例公辦都更，市府召開聯席審議通過，明年動工興建！ 。（圖／嘉義市政府提供）

▲彰雲嘉首例公辦都更，市府召開聯席審議通過，垂楊路及吳鳳北路口明年動工興建住宅大樓！ 。（圖／嘉義市政府提供

記者翁伊森／嘉義報導

民族國小西側公有土地第一期公辦都市更新，在111年2月15日正式簽約後，實施者國城建設有限公司歷經一年多的規劃設計，與公有土地管理單位及市府單位不斷溝通討論下，陸續完成都市更新事業計畫、權利變換計畫以及都市設計報告。市府於26日召開嘉義市都市更新及爭議處理審議會(第5次)暨嘉義市都市設計審查委員會(第30次)聯席會議，審議通過此一案件。

▲▼ 彰雲嘉首例公辦都更，市府召開聯席審議通過，明年動工興建！ 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長出席審議會時表示，這是嘉義市第一件公辦都市更新招商的案件。市府為了加速案件的審議效率，爰邀集本市都市更新委員與都市設計委員聯席召開，一同聽取委員的專業意見，以供市府及規劃單位後續參考。黃市長指出，從擔任立委到市長期間，便積極向國土管理署(前營建署)爭取經費劃定為都市更新地區，而當時臨吳鳳北路的市有地，有許多占用問題，也指示財政稅務局及民族國小校長協助排除。107年底再度回到市府後，更積極整合不同的公有土地機關(教育部、國產署、嘉義縣政府)及兩位私有地主，同時考量嘉義市的市場需求以及吳鳳游泳池拆遷期程，改以整體規劃分期招商方式進行。歷經20餘年的規劃整合及地上物排除，第一期公辦都市更新終於在去(111)年2月15日正式招商成功簽約，成為中彰雲嘉首件公辦都更招商成功案例。

▲▼ 彰雲嘉首例公辦都更，市府召開聯席審議通過，明年動工興建！ 。（圖／嘉義市政府提供）

感謝國土管理署(前營建署)、教育部、國有財產署，以及嘉義縣政府等公有土地管理機關的支持，各機關拋棄成見共同參與公辦都更，讓這塊土地有了全新的面貌。而本次是嘉義市有史以來首次的都更及都設聯席會議，極具歷史性意義，在未來嘉義市的都市發展歷程中，是非常值得留下紀錄的時刻。

市府都市發展處許懷群處長表示，本案基地位於東區垂楊路、吳鳳北路口，經過多年整合教育部學產地、國有財產署、嘉義縣及本市公私有土地，面積約4,494平方公尺(1,359坪)。將由實施者國城建設以「多元且友善的優質生活環境」為目標，建構世代宜居的全齡社區，打造4棟地上15層，地下3層之住宅大樓，預定113年申請建照並動工興建，117年底完工並辦理交屋。另外，民族國小西側公有土地第二期公辦都市更新，目前市府業已規劃完成，預計明年正式公告招商。

 
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