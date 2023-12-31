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嘉義市政府人事處卸、新任處長交接　新任人事處楊景丞接任

▲▼ 嘉義市政府人事處卸、新任處長交接黃敏惠市長勉勵打造「有溫度的戰鬥團隊」讓幸福城市永續幸福 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市政府人事處卸、新任處長交接，卸任處長蔡錦治(圖左一)、新任人事處楊景丞處長(圖右一)。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府29日舉行人事處卸、新任處長交接典禮，由黃敏惠市長親自主持見證，為公職服務達37年退休的卸任處長蔡錦治送上感謝與祝福，並歡迎新任處長楊景丞加入市府，成為有溫度的戰鬥團隊一員。今日典禮，由行政院人事行政總處人事長蘇俊榮監交，並頒贈卸任處長蔡錦治人事人員專業獎章；蔡錦治處長任內協助辦理多次國家考試，考選部政務次長李隆盛亦親自前來頒贈考選專業獎章，相當難得。各單位主管、各校園長及民意代表等各界貴賓與會觀禮，典禮隆重溫馨。

▲▼ 嘉義市政府人事處卸、新任處長交接黃敏惠市長勉勵打造「有溫度的戰鬥團隊」讓幸福城市永續幸福 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市政府新任人事處楊景丞處。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠表示，感謝行政院人事行政總處人事長蘇俊榮及考選部政務次長李隆盛親自前來監交，這不僅是難能可貴的機會，更代表著對於新、卸任人事處長蔡錦治與楊景丞的肯定。嘉義市今年再獲經濟日報肯定，獲選為全台名列前茅的「幸福城市」，在市民幸福有感的背後，市府團隊的努力是不可或缺的一環。市府以「有溫度的戰鬥團隊」為期許，對外傾聽民意，對內期許人事處為市府選才、育才、留才，讓人才永續發展，建立專業的人力資源管理，將提升公務人員服務士氣及工作績效。感謝卸任蔡錦治多年來的用心與努力，也期許新任處長楊景丞在良好的基礎下，持續協助市府建立具有溫度的戰鬥團隊。

▲▼ 嘉義市政府人事處卸、新任處長交接黃敏惠市長勉勵打造「有溫度的戰鬥團隊」讓幸福城市永續幸福 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市政府卸任的蔡錦治處長。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長也細數即將卸任的蔡錦治處長從事公職37年來點滴。提到蔡錦治處長歷經市府人事室專員、人事處副處長及處長，將公務生涯的精華歲月貢獻嘉義市政府，對於人事業務奉獻心力。在嚴峻的疫情期間，落實強化職場防疫措施，進行規劃分區(異地)辦公、調整擴大彈性上下班時間及人員分艙分流等相關作為，直到疫情共存模式滾動調整差勤應變措施，以落實員工關懷機制並兼顧機關保有基本人力維持公務正常運作，另外也完成市府組織修編、節慶聯歡及大型康樂活動等重大任務，感謝她多年來的貢獻與辛勞。

黃敏惠市長也介紹，從臺南市政府地政局人事室主任、嘉義市議會人事室主任到現任澎湖縣政府人事處處長，學養豐富、經歷完整，對於嘉義市的公務環境相當了解，期待憑藉楊景丞處長豐富的人事經驗，為業務之推動帶來助益。

蔡錦治處長於典禮間，再次表達對黃敏惠市長的感謝，以及能與市府團隊共同攜手打拼的感恩，她以身為市府的一份子深感榮耀。新任人事處長楊景丞表示，感謝黃敏惠市長及行政院人事行政總處長官的勉勵，期許自己能不負期許，協助市府建立優秀團隊，提供優質的人事服務，建立專業的人力資源管理，為市民幸福打拚。

 
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