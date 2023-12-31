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嘉義市番仔溝公園17年老屋　新生改造為餐飲與策展空間

▲▼ 市長黃敏惠宣布串聯文化新絲路的軸線端點 番仔溝公園小木屋「Day Day」正式開幕 。（圖／嘉義市政府提供）

▲市長黃敏惠宣布串聯文化新絲路的軸線端點 番仔溝公園小木屋「Day Day」正式開幕 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市嘉雄陸橋下的番仔溝公園小木屋，經過嘉義市政府建設處正式公告委託經營後，全新品牌概念店「Day Day」於正式開幕，將閒置17年老屋新生改造為餐飲與策展空間，嘉義市長黃敏惠憶起孕育她的故鄉番仔溝，感動落淚，表示「Day Day」是城市公園的新體驗，也是串連文化創意產業園區與番仔溝公園的「雙園計畫」起點，更是帶動文化新絲路計畫的啟航。

黃敏惠市長表示，回憶起17年前開發番仔溝公園時，非常感謝居民、親戚與鄰居的體諒。「Day Day」的進駐不僅僅是舊屋新生，也注入創新活化的力量，要打造一個凝聚大家的地方，挖掘更多故事。黃敏惠市長也說，這是一場城市的盛會，讓市民與公園、與老屋、與歷史、與文化、與生活產生更多的連結與互動。當看見年輕人勇敢、不畏辛苦願意回鄉創業，市府更要盡力做好領導的責任，延續這些回憶，讓嘉義市的故事繼續寫下去。

▲▼ 市長黃敏惠宣布串聯文化新絲路的軸線端點 番仔溝公園小木屋「Day Day」正式開幕 。（圖／嘉義市政府提供）

建設處長田長沛表示，番仔溝公園在清末時期是嘉義市的工業核心，聚集了化工、機械等工廠，也是嘉義市的第一條排水溝。2008年番仔溝公園完工，為在地帶來全新景象，市府更於2022年將番仔溝公園打造成為機器人全齡遊戲場，充滿特色的機器飛碟遊具與全市最大沙坑、3人同行跳格子設施，深受市民喜愛，更是嘉義人共享的幸福樂園。如今當年開闢公園時保留下來的小木屋以全新概念店「Day Day」重新開幕，除了提供民眾一個嶄新體驗的場域，同時也是「雙園計畫」與「文化新絲路」的重要實踐。

▲▼ 市長黃敏惠宣布串聯文化新絲路的軸線端點 番仔溝公園小木屋「Day Day」正式開幕 。（圖／嘉義市政府提供）

「Day Day」生活實驗基地的品牌總監鄧竹伶Miva分享，勇媽黃敏惠市長說過，嘉義很美，只是缺少發現。只要努力耕耘、創造，就會發現城市獨一無二的美。感謝市府讓年輕人可以勇敢回家，做自己想做的嘗試，建設處、都市發展處、文化局都給予許多幫助，並鼓勵他們用設計的眼光，打造不一樣的風景。謝謝市府賦予舊屋有新的樣貌，讓年輕人持續做很夢幻的事，一起打造讓親子、奮鬥青年、樂活長者一起共榮的全齡秘密基地。

▲▼ 市長黃敏惠宣布串聯文化新絲路的軸線端點 番仔溝公園小木屋「Day Day」正式開幕 。（圖／嘉義市政府提供）

秘密客咖啡館一直以來以「咖啡生活」和消費者緊密靠在一起，「Day Day」結合咖啡、酒吧、展覽等元素，以「How is your day！Everything made my day！」的想法打造一個新型態空間，從一間店，走入一個社區、再拓展到一座城市。

番仔溝公園是嘉義市的一處歷史文化景點，位於嘉義市西區，佔地約2.85公頃，公園內有一條人工溝渠，稱為番仔溝，名稱由來據傳鄭成功未佔領台灣前，嘉義是原住民聚處，無法抵禦外敵，於是在里內挖築一修水溝（約在現今龍安宮邊），後被漢人填土整平而得名。「Day Day」是嘉義市政府繼文化公園「IKEA Hej行動商店」後的第2件公園委託經營案，秘密客咖啡館透過投標的方式取得經營權，打造公園美學實驗場域，讓公園可以更親近、友善。

今日開幕活動由街頭藝人巴奇先生帶來精彩的打擊演奏，隨後劇團演員楊麗菁用戲劇呈現舊屋主阿美經營的理髮店，以及當年生活的酸甜苦辣。舊屋主阿美今日回到曾經生活的空間也跟大家分享「佇番仔溝公園????迌的時陣」。

 
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