嘉義市電子票證免費搭公車　優惠到2024年6月30日

▲嘉義市憑電子票證免費搭市區公車 延長至113年6月30日 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市面對樂齡世代加速來臨，不斷推動公共運輸優化服務，提出全台最有感的公共運輸政策「使用電子票證，免費搭乘市區公車，更享公共自行車前30分鐘騎乘優惠」，免費政策延續到2024年6月30日。

交通處許啟明處長表示，嘉義市為雲嘉嘉生活圈公共運輸最完整且路線涵蓋率最高的縣市，2024市府將再提升公共運輸站點、班次，增設公共自行車站點，加密補白，以提升公共運輸服務水準，期待服務更多市民朋友。

市府依民眾搭(騎)乘使用習慣及需求，自電動公車上路迄今，不斷加密班次及站點，市區公車搭乘人次連續5年呈現2位數成長率，今(2023)年本市市區公車已突破60萬搭乘人次，台灣好行【光林我嘉線】更榮獲交通部觀光署評鑑績優路線。

為服務更多市區民眾搭乘公共運輸需求，本市「幸福巴士」填補市區公車無法延申的區域，上線近一年服務滿意度高，除了電話客服專線(0965-518-265)，並同步推出Line線上預約服務(ID：@727lcent)，此外更與縣府合作推行「嘉義TPASS」跨區通勤月票399元，享公共運輸30日不限搭乘次數、不限里程之優惠，即日起已開放預售，1月2日正式啟用。

本市市區公車使用電子票證，免費搭乘，公共自行車前30分鐘優惠10元，倘有跨縣市通勤需求歡迎搜尋「嘉義TPASS」購買方式及站點資訊，本市公共運輸服務，歡迎下載「愛嘉義APP」及嘉義市政府交通處網站-大眾運輸服務(https://traffic.chiayi.gov.tw/) 查詢。