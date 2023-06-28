嘉義市打造宜居城市　電子票證搭電動公車、幸福巴士享免費優惠

▲▼ 嘉義市免費公車優惠搭乘到年底 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市打造全國最宜居城市，市區公車全面電動化並首創全國第一市區100%電動公車，111年年度總搭乘人次突破54萬人，成長率創全國第一，並於道路狹窄、大型公車不易服務到的區域，以7人座的幸福巴士服務，補足公共運輸服務缺口，最後為串連公共運輸最後一哩路，市府於109年起導入公共自行車(YouBike 2.0)，總站點數達145站，累計騎乘人次更突破300萬人次大關，成為市民滿意度最高的公共運輸。

嘉義市市區公共運輸架構主幹線為市區公車(包含中山幹線、忠孝新民幹線及光林我嘉線)，路段較狹小大車不易行駛及市郊的地方推動幸福巴士(包含樂活1、2、5路及趣淘3路，最後一哩路由公共自行車串連服務，市府為鼓勵民眾多多利用公共運輸，連續4年推行使用電子票證搭乘區公車及公共自行車前30分鐘騎乘優惠，歷經3年新冠疫情(COVID-19)影響，整體市區公車搭乘人次不減反增，持續成長3倍，為持續致力公共運輸服務環境，鼓勵民眾多多利用低碳交通工具，將延長搭乘公共運輸補助優惠至112年12月31日，民眾凡騎乘YouBike 2.0前30分鐘享10元補助，另持電子票證搭乘市區電動公車及幸福巴士亦享免費優惠，歡迎大家多多利用，市區公車發車班次如有任何疑問，可至本府交通處網頁-公車資訊查詢。

嘉義市政府呼籲，嘉義市長期缺乏中央交通建設挹注，包含重要交通建設「鐵路高架化」工程，希望中央履行全額負擔承諾，另高鐵嘉義站為全台唯一無軌道運輸串連台鐵之車站，也希望中央能全力促成嘉義大眾捷運系統藍線之建設，今(112)年交通部推動「公共運輸通勤月票」，考量地方政府財力狀況不一，希望能爭取中央對轄管運具之全額補助，以利雲、嘉、嘉、南生活圈月票之推行，進一步促進地方交通建設發展，平衡城鄉差距，達到公共運輸平權之目標。