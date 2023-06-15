通勤月票搭台鐵！限定走專用通道　逾區「全程電子票證扣款」

▲通勤月票7月起上路，搭乘台鐵需走專用通道。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

北中南三大生活圈通勤月票7月1日上線， 今起民眾可購買票卡，其中搭乘台鐵需走TPASS月票專用通道，台鐵也已完成系統設定，若旅客未走專用通道，誤走一般閘門將警示驗票失敗阻擋，採不放行，不會扣款；此外，若跨越生活圈搭乘，將全程採電子票證扣款。

行政院為鼓勵民眾搭乘大眾運輸交通工具，推出「TPASS行政院通勤月票」，3大生活圈月票即將於7月1日上線啟用，台鐵局表示，為加強服務TPASS旅客，各車站均將設置專用通道，配合「TPASS行政院通勤月票」主視覺標示，製作售票窗口、驗票閘門機體、導引立牌、吊牌及地貼等設備，同時加派引導人員，明確分流動線，讓旅客加速順利進出站。

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台鐵局提醒，持通勤月票方案旅客，需依指示經由TPASS專用通道刷卡進、出站，旅客如未走專用通道，誤走一般閘門，驗票閘門會警示驗票失敗阻擋，不會扣款，旅客改經專用通道即可。

▲通勤月票7月起上路，搭乘台鐵需走專用通道。（圖／台鐵）

台鐵第一階段配合通勤月票上線區域包括基北北桃1200元，中彰投苗-台中市民卡699元、中彰投苗-非台中市民卡999元、台中市境內-台中市民卡299元、台中市境內-非台中市民卡599元，南高屏999元、台南市、高雄市及屏東縣境內399元。

台鐵局指出，月票票卡有效期限30天內可不限次數搭乘區間車或區間快車、莒光號、PP推拉式自強號。惟觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他本局指定列車(具專屬性及不發售無座票之列車)不可搭乘。通勤月票進出站使用區間均有限定，旅客不可越乘或穿越搭乘，如進、出之車站未在使用區間內，全程將於電子票證內扣款。

▲通勤月票7月起上路，搭乘台鐵需走專用通道。（圖／台鐵）

交通部長王國材表示，未來通勤月票約有800萬人至1100萬人使用，預期可以提升公共運輸利用率5%，交通事故發生率亦可降低5%以上。

台鐵局長杜微表示，目前台鐵局對通勤月票的各項準備進度均已超前，將積極如期完成啟用作業，旅客7月1日可持TPASS新卡或持現有電子票證至生活區內台鐵局售票窗口購買月票方案。