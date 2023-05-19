台灣好行電子票證半價優惠　台中到日月潭來回只要170元

▲台灣好行日月潭線及車埕線推半價優惠，來回台中至日月潭刷電子票證可享170元。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

交通部觀光局推出台灣好行票價半價優惠、鼓勵自由行旅客搭乘公共運輸，多條路線自20日起，凡持電子票證搭乘即可享半價優惠，包括日月潭國家風景區管理處輔導推動之日月潭線及車埕線；民眾使用悠遊卡、一卡通或icash2.0乘車，只需170元即可來回台中至日月潭，往返日月潭至車埕也只需58元，同時免去自行開車及找停車位的辛勞、輕鬆暢玩日月潭與車埕遊憩區。

日管處表示，日月潭擁有國內獨絕的湖光山色與人文生態美景，持續與南投客運、清境旅行社合作，推出多款台灣好行旅遊套票優惠：包含特製版的一卡通來回車票款（卡片內含儲值金180元），另有整合特製卡片與日月潭纜車、日月潭遊湖船票、日月潭遊湖巴士、自行車租賃，或九族文化村門票等不同組合的旅遊套票產品，各款式套票依不同組合內容，售價為840元至1150元不等，民眾可依旅遊需求加以選購。

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至於已有電子票證的民眾，則可購買不含特製卡片的基本款套票，或至南投假期網站參考更多日月潭旅遊單品自由選配，依照個人旅遊喜好，用優惠價格搭配出最適合的套票。

台灣好行日月潭線、車埕線半價優惠活動至114年8月31日止，日管處長簡慶發另提醒，該處所推出第一波「搭好行住宿抽好禮」活動則至5月31日止：凡搭乘台灣好行日月潭線或車埕線，可於南投客運台中干城站、高鐵台中站、日月潭站、車埕遊客中心索取活動集章卡，再入住埔里鎮、魚池鄉、水里鄉合法旅宿，除可兌換限量紀念品1份，還可進階參加抽獎活動，獎項包括iPhone14、Switch遊戲機等，總價值超過10萬元，民眾可把握最後機會，邀約親朋好友來趟日月潭低碳之旅。