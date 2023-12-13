全球第一！悠遊卡開發電子票證碳盤查系統　通過BSI嚴格查核

▲▼悠遊卡公司自行開發計算各類交通運具碳足跡的「電子票證溫室氣體盤查管理系統」，是全球第一個通過BSI查核的電子票證碳盤查系統。（圖／悠遊卡公司提供）

政治中心／台北報導

悠遊卡公司13日指出，公司自行開發「電子票證溫室氣體盤查管理系統」，使用者只需結合悠遊卡，即可輕鬆計算卡片在不同交通工具上的減碳數據，該系統12月已通過英國標準協會（BSI）的查核，成為全球第一個經過BSI查核的電子票證碳盤查系統，這個系統不僅能協助企業組織解決溫室氣體排放的難題，還能鼓勵員工採用綠色運輸方式，有效擴大協助全球淨零排放目標的實現。

悠遊卡公司表示，公司是台灣綠色運輸的一環，服務全台8成以上的各類交通運具，擁有豐富的交通旅程數據和運算能力，因此公司投入人力和資源，與學術界專家學者合作，共同研發了這個系統，讓使用者能夠結合悠遊卡，計算不同運具的減碳數據。

悠遊卡公司去年在悠遊付APP中推出了「我的減碳存摺」，讓持卡人可以查看自己搭乘北捷、公車和YouBike的碳足跡。今年更推出了「員工通勤碳排放統計數據服務」，為企業計算員工通勤的碳足跡提供方便的方法，同時協助企業完成員工通勤和差旅的溫室氣體盤查。

▲悠遊卡推出個人減碳及企業碳排數據服務。（圖／悠遊卡公司提供）

這個系統不僅限於企業的應用，金融機構和會員平台也可以導入，提供持卡人或會員計算減碳量的服務，將永續發展融入日常生活。對於有意推動減碳的企業和組織來說，未來可以利用悠遊卡公司開發的這套系統，為台灣的永續發展出一份心力。

悠遊卡公司董事長林志盈表示，為了增加系統的公信力，公司積極推動第三方認證，請到全球公認的BSI進行查核，以確保系統整體架構和執行內容的合格性。

英國標準協會（British Standards Institution, 簡稱BSI），是一家成立於1901年的英國標準制訂機構，是ISO組織的核心成員之一，並在全球193個國家擁有84,000家客戶。BSI曾與台灣環保署合作，協助推動碳中和，並對一些建築項目進行循環經濟認證。

悠遊卡公司今年5月申請BSI查核，於今年12月初成功通過，成為全球首個通過BSI查核的電子票證碳盤查系統。