明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

▲國軍。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

義務役役期2024年元旦起恢復一年，預計第一年徵集9127名役男；根據國軍規畫，二兵每月本俸為1萬130元，加上專業加給1萬190元，合計2萬320元，若再加上政府負擔5987元，共2萬6307元，優於軍事訓練役的6510元。

總統蔡英文2022年12月27日公布「強化全民國防兵力結構調整方案」政策，正式宣布2024年起義務役役期恢復一年，適用對象為2005年元旦後出生的役男。

一年期義務役薪資，國防部指出，以二兵為例，每月本俸為1萬130元，加上專業加給1萬190元，合計2萬320元，若再加上政府負擔5987元，共2萬6307元，優於軍事訓練役的6510元。

下士方面，原本奉9600元增至1萬2470元，加上專業加給1萬3980元及政府負擔，合計3萬2437元；少尉則是自1萬3540元增至2萬1200元，加上1萬4360元、政府負擔6854元，合計4萬2414。

5987元政府負擔費用細項為軍人保險1240元、全民健康保險1839元、主副食費2908元。此外，役男8周新訓期間，並沒有領取專業加給的資格，因此入伍訓的月薪為1萬130元。

▼義務役薪資調整。（圖／國防部提供）