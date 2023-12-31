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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一年兵明回歸！逃不掉漢光演習　「8週入伍訓+44週部隊訓」內容曝

▲義務役將於2024年改為一年期。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲義務役將於2024年改為一年期。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部2024年起恢復義務役1年役期，首梯600名役男將於1月25日入伍，接受8週入伍訓及44週部隊訓，前者訓練期間將有3天2夜的戰術行軍、野外宿營，後者得參與漢光演習、民安演習等。據國軍規劃，會依兵科及配賦武器，增加射擊頻次及發數；以步槍為例，全役期不低於800發。

總統蔡英文2022年12月27日公布「強化全民國防兵力結構調整方案」政策，正式宣布2024年起義務役役期恢復一年。國防部與內政部經一年整備，第一年預計徵集9127名役男，而首梯600人將於1月25日入伍，接著依序是2月22日1030人、3月8日775人、4月2日735人、5月13日775人、6月18日755人、7月2日885人、8月15日755人、9月6日775人、10月15日885人、11月25日625人、12月30日532人。

分發作業上，依近戶籍地原則來分發，由役男自己選填分發本外島步兵營連、戒護排及憲兵等類型的守備部隊，同時也可依役男民間專長參加遴選，或按照其個人的志願，選擇到主戰部隊服役。北、中、南新訓單位為步兵206旅（新竹）、步兵302旅（台中）、步兵203旅（台南）。

訓練方面，役男要接受8週入伍訓練及44週部隊訓練，部隊訓練又分為駐地、專精、基地或聯合演訓等。此外，會依兵科及配賦武器，增加射擊頻次及發數，以步槍為例，全役期不低於800發。

▲一年期義務役入伍訓、部隊訓規劃。（圖／記者陶本和製圖）

▲一年期義務役入伍訓、部隊訓規劃。（圖／記者陶本和製圖）

進一步來看，入伍訓課程包括法紀教育、愛國教育、戰傷救護與自救互救、快速反應射擊、手榴彈實彈投擲、戰鬥間各種姿勢射擊，且彈藥射擊發數自104發提升至160發；在最後一週，會實施3天2夜的戰術行軍、野外宿營及震撼教育等鑑測。

部隊訓練又分為駐地訓練18週、專精訓練7週、基地訓練13週、聯合演訓6週，並新增新式武器、裝備及民防訓練。駐地訓練第一週將實施5天的「調適教育」，目的是讓役男認識部隊的沿革、熟悉建制幹部及輔導人，提高對單位的認同感與向心力。自第二週起，依所駐營區的單位作戰任務及編制職務，實施軍事專長訓練，並分為三個主要訓練。

第一、強化單兵戰技：例如步槍進階應用射擊、戰傷救護，以精進實戰技能及創傷急救處理能力；第二、實施新式武器操作訓練，例如紅隼火箭彈、刺針飛彈、無人機等模擬器及實彈射擊訓練，以強化部隊戰力；第三、落實民防任務訓練：包括民防、消防、初級救護訓練等，使役男具備執行民防任務的職能。

專精訓練是依照不同兵科實施進階訓練，強化小部隊戰鬥與多人操作武器訓練。基地訓練為依兵科，如步兵、砲兵等，實施綜合專業訓練，透過實施戰力鑑測，也就是編制武器實彈測考，以及作戰計畫暨戰備任務鑑測，並結合民防任務訓練，來驗證部隊具備進行戰備及民防任務的效能。

聯合演訓部分，由各守備部隊依年度的訓練流路，結合作戰地境及戰術位置，參與漢光演習、民安演習和作戰計畫演練，並配合軍種年度操演，與操演部隊共同實施實兵、實地對抗演練，以強化守備部隊聯合作戰效能的目標。

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