烏克蘭安全局：國防部高官涉挪用逾12億元　已被拘捕

▲烏克蘭時任國防部長列茲尼科夫，因部內貪腐醜聞過多而下台。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭安全局（SBU）指出，該國一名國防部高級官員因涉嫌挪用鉅額現金，目前已被拘捕；該筆4000萬美元（約新台幣12.2億元）的現金與一份火砲彈藥合約有關。

CNN報導，SBU表示該名官員於去年12月和一間製造商簽署了一項特殊進口協議，將引進整套火砲彈藥，但後來與同間製造商簽署了一份更便宜的合約，該筆合約不包含中介費。SUB說新合約不只成本更低，也大大縮短了產品交付時程。

不過該名國防部官員並未罷休，竟然選擇延長原先的合約，總額4000萬美元直接被轉至一家附屬外國中介公司。SBU指出，已找到能證明該官員犯下違法活動的證據，最高將判處15年有期徒刑。

烏克蘭國防部對此回應，已採取措施試圖追回被轉移的資金。烏克蘭國防部新聞資訊部發言人帕弗留克（Illarion Pavliuk）表示，該紙合約就是那些款項已付但從未見到武器交付的合約之一，因此律師團已在採取措施試圖終結合約並追回款項。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今年9月開除了時任國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov），理由是針對烏克蘭國防部涉及的多起貪污醜聞採取新方法。