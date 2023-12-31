「19歲沒學歷」月賺9萬4　工作超拚曝光！全場看呆：會後悔

▲原PO靠三份工作，月薪破9萬元。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

每天工作長達16小時，月薪破9萬，這股拚勁太狂了！一名男網友透露，他考上清潔隊晚班月收4萬2000元，平時早上會去早餐店兼職，休假也勤跑外送，一個月收入最多有9萬4000元，但他也坦言生活非常乏味，「每天不是睡就是工作」，但也發奮圖強喊話，「希望23歲能成功創業！」引來全場網友敬佩不已。

一名男網友在Dcard以「19歲沒學歷，用命在拚月薪9萬」為標題表示，他18歲就出來工作，在今年19歲考上清潔隊，每天過著與時間賽跑的生活，早上5點30分就去早餐店兼職，下午2點到清潔隊上班，上班時間長達16小時，更狂的是，原PO休假也沒閒著，會利用周三與周日跑外送8小時或12小時。

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原PO進一步精算正職加兼職的月薪，早餐店一個月最多上140小時，可賺2萬6740元；清潔隊最低有4萬2000元；外送一個月最多能賺2萬6000多元，加總有9萬4740元。

由於住在家裡能省錢，伙食都吃早餐點，所以平時開銷僅1萬出頭，原PO坦言，每天過著工作、吃飯、睡覺的乏味生活，平時也無娛樂活動，「把自己人生過的蠻無聊的！」

之所以這麼認真打拚，其實原PO有個創業夢，「想在23歲之前開自己的店，希望能成功創業」、

文章曝光後，一票網友佩服激喊，「你的拚勁我非常敬佩！但提醒你，要賺到大錢，不是靠努力上班，而是要開闊自己的眼界、世界觀與認知，學習投資自己的腦袋」、「我在你這樣的年紀時，也曾經這樣拚，但過來人還是要跟你說，如果不是真的有經濟困難，不建議這樣操自己的身體，雖然還年輕啦」、「你乾脆去跑船好了，可休息，薪水還是現在兩倍，不然健康紅字你會很後悔」、「很厲害，為什麼同樣19歲的我只想躺平」。

最後，原PO也回應，除了創業之外，還渴望在30歲買房子，「希望能在30歲之前買一間房子，應該會先把錢拿去買銀行股。」