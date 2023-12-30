32歲男友「沒房、存款沒百萬」　她嘆沒保障：想結束這段感情

▲男友家人暗示兩人應考慮結婚。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「我覺得很沒保障，很想結束這段感情！」一名女網友發文表示，男友家人最近暗示兩人應該考慮結婚，但因為男友沒有自己的房子、存款沒百萬，所以她實在不敢嫁，甚至覺得若能找到有錢的男人會更好，這樣婚後就不必工作。貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在臉書社團「匿名公社」上發文，提到她今年已經28歲、男友32歲，所以男友家人就暗示兩人應該考慮結婚。但是男友家是租的、沒自己的房子，且存款也沒百萬，所以原PO坦言「這讓我覺得很沒保障，很想結束這段感情」。

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原PO認為，若要步入婚姻，男方至少要有自己的房子、存款至少百萬、月薪至少8萬元以下，這樣雙方薪水加起來「12萬至14萬，生活比較沒壓力」。她覺得自己的要求合情合理，但也透露「當然如果能找到有錢的男人，婚後可以不用工作，還可以每年出國幾次更好」。

貼文曝光後，多數網友都忍不住直呼，「放生他，你會更好」、「沒錯，那你趕快分手去找個有錢的啊」、「那你一開始就要找這種對象啊，他家房子是租的你今天才知道？浪費別人時間」、「請問你月賺多少？多少存款？現在男女平等，不一定要要求男生，你也可以存款百萬、有房啊」、「你拿什麼去要求別人有那種條件」、「自己有這些東西再來說你男朋友吧」。