被從「貴賓席角度」拍到睡著照片　吳欣盈「聲音沙啞」曝感冒帶小孩

▲2024總統大選電視辯論會，柯文哲與副手搭擋吳欣盈（右）出席會後記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

總統候選人辯論會於30日落幕，但在媒體提問環節時，網友從直播發現坐在攝影棚內的國民黨主席朱立倫等人睡成一片，結果事後就有媒體揭露，民眾黨副總統候選人吳欣盈也有睡著畫面，但卻並非直播視角，而是從貴賓席拍攝。對此，吳欣盈表示，自己因為感冒帶小孩，所以沒有辦法。

唯一一場總統候選人辯論會於30日下午2時在《公視》登場，流程分為候選人申論、媒體提問、候選人交互詰問，以及結論等4階段，媒體提問順序由《台視》、《三立》、《鏡電視》、《中國時報》、《中央社》5家代表媒體進行提問。

但有眼尖的網友從直播畫面中發現，當《鏡電視》提問時，坐在後方貴賓席的朱立倫等人通通睡著；但當辯論會結束後，卻有媒體發出一張從貴賓席拍攝、非直播視角的吳欣盈睡著畫面，還寫下「總統辯論，副手吳欣盈台下昏睡樣曝光」等言論，但據了解，辯論會中禁止攝影，此舉顯然違規。

而民眾黨總統候選人柯文哲於下午4時45分左右舉辦會後記者會，吳欣盈也陪同出席；當記者會結束後，底下媒體發現網路上傳出吳欣盈被從貴賓席拍攝睡著的畫面流出，臨時詢問吳對此看法，而吳以台語且略為沙啞地笑答，自己感冒帶小孩，沒有辦法。

▼總統候選人辯論會在《鏡電視》提問時，鏡頭帶到後方國民黨主席朱立倫等人睡著了。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）