是否支持蔡英文兩岸外交路線？　侯友宜：小英路線斷了9個邦交國

記者崔至雲／台北報導

總統候選人電視辯論今（30）日登場，在媒體提問階段，台視資深主播鄔凱雯問到，對於總統蔡英文面對的兩岸路線，以及台美關係的路線，是否贊同？國民黨總統候選人侯友宜回應，「小英路線這麼好，為什麼斷了9個邦交國？」如果現在的路線走得通，全世界就不會關心台海安全問題了。

▲2024總統辯論會國民黨總統候選人侯友宜回應第二階段媒體提問。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）



辯論會中，媒體問到，「台美關係是台灣外交重中之重，近期蔡英文路線被諸多討論，蔡英文也沈著穩定讓世界信賴台灣，柯文哲也說會延續此路線，贊同小英路線嗎？有不選邊站的空間嗎？」。

侯友宜回應，如果小英路的線這麼好，為什麼換了9個邦交國，怎麼會讓什麼兩岸不溝通、不交流、不對話，兩岸變成全事件公認，是世界最危險的地方，今天的讓台灣兵役要延長一年，以及造成戰機一直飛過來，這是什麼問題？如果路線走得通，全世界不會關心台海安全問題。

侯友宜也回應賴清德的話，他說，八年了，國民黨如果有黑金，你為什麼不抓、不辦？對不對？辦下去啊！再來，你說ECFA你們到現在有停嗎？沒有啊，民進黨依賴度還是35%。早期說兩岸直航，「會男生找不到工、女生找不到老公、我們子孫都去黑龍江」有嗎？也沒有。因此，不要說他傾向中國，不是這樣，陸生就業也說得很清楚，按照現行的辦法來做，民進黨就天天抹黑，何必這樣子呢？



侯友宜也說，今天也向柯文哲說一下，他走的是台灣的中間路線，這個中間路線，是按照中華民國憲法，憲法不是神話，是現在進行式，他從一個基層的公務人員，做到有機會，15個職位之後，來拚總統，他做事情從頭到尾說的，就是保持行政中立，好好為人民打拼，不會靠任何一邊。

