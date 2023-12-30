賴清德「我不是賴神！我來自平凡家庭」　會用一切力量不辜負人民

▲民進黨總統候選人賴清德於總統辯論會中結論。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）



記者陶本和／台北報導

民進黨總統候選人賴清德30日在總統電視辯論會結論中表示，他不是「賴神」，他跟多數人一樣，來自平凡家庭，當醫生傾聽病人的痛苦和需求，從政後也從民意反省、自我要求，「經過多年民代、地方和中央的歷練，已經做好了準備，會用盡我一切的力量，找到更對、更快的方法，做得更多、更好，不辜負人民對他的託付」。

賴清德表示，他要感謝所有台灣人民，支持蔡英文總統和她領導的團隊，感謝所有在崗位上兢兢業業的軍公教同仁，以及所有社會協力和鞭策的力量，在這八年，我們一起讓國家走上正確的方向。

賴清德說，2016和2020年，人民的支持讓我們有了力量和機會，去推動中華民國台灣的轉型改革，打造一個讓全世界都看見、重視、尊敬的國家，並實踐我們長期主張的社會理念；而2018和2022年的挫敗，人民所送給民進黨的訊息，我們也收到了，所帶來的深刻反省，成為我們不斷提升執政表現的動力。

賴清德說，民意就是養分，政府是如此，政治人物也是，「我不是賴神，我和多數人一樣，來自一個平凡的家庭。當醫生時，我從傾聽病人的痛苦和需求中，不斷精進自己的醫術；從政之後，我也從不斷從民意的訊息中，自我反省、自我要求，期許自己有一天扛起更重的責任時，可以撐得起這個國家的需要」。

賴清德說，他經過多年民代、地方和中央的歷練，已經做好了準備，會用盡我一切的力量，找到更對、更快的方法，做得更多、更好，不辜負人民對他的託付。

賴清德說，我們選擇了踏實外交、國防自主的道路，讓台灣得到國際社會堅定的支持。我們選擇了經濟轉型、能源改革的道路，讓台灣在全球產業鏈中不可或缺，並為淨零的未來做好準備。

賴清德指出，我們選擇了年金改革、婚姻平權的道路，彰顯了世代正義，和年輕人的進步價值。我們選擇了積極扛起家庭生養照顧負擔、實現居住正義的道路，把經濟成長的果實，重新分配給需要幫助的人。

賴清德說，我們選擇了認同中華民國台灣的道路，團結每一個族群和世代，在面對中國威脅時，願意共同捍衛國家主權、和民主自由的生活方式。

賴清德強調，這是我們共同創造的，屬於台灣的時代。一個更有文化自信、國家尊嚴的時代；一個不再倚賴中國市場、屈從中國打壓的時代；一個讓政府扛起更多責任，接住每一個在掙扎和奮鬥的人民的時代；一個不再歧視性別認同、追求多元價值的時代，「台灣好不容易走上了這條路，絕對不能再回頭」。