花蓮中區心理衛生中心揭牌！　 照護5鄉鎮鄉親身心健康

▲▼花蓮縣中區社區心理衛生中心揭牌典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣衛生局28日於鳳林鎮舉行「花蓮縣中區社區心理衛生中心揭牌典禮」，由鳳仁國小表演客家歌謠揭開序幕，雨天也擋不住孩子們的熱情，場面相當溫馨，縣長徐榛蔚在衛生局長朱家祥陪同下出席與現場貴賓進行揭牌，期許心理健康服務走入社區，守護鄉親心理健康，讓幸福更加倍。





徐榛蔚自上任以來，逐步佈建北、中、南社區心理衛生中心。她表示，心理健康和生理健康同樣重要，因為擁有健康的心靈才能克服每天的生活壓力，解決日常生活中的難題，以及維持良好的人際關係，才能穩定社會、家庭的和諧。一個進步的城市，除了實體建設外，人的照護友善更加需要圓滿，花蓮縣政府在2021年成立全國第1間身心健康及成癮防治所。考量花蓮縣幅員廣闊，為平衡各鄉鎮心理資源的分布，提供在地性服務，積極布建心理健康服務體系。北區社區心理衛生中心位於身心健康及成癮防治所三樓，今日於鳳林鎮成立中區社區心理衛生中心是花蓮縣的第2處，啟動後壽豐、鳳林、光復、萬榮、豐濱等五鄉鎮民眾可就近獲得心理健康專業服務。

▲揭牌典禮由鳳仁國小表演客家歌謠揭開序幕。

中區社區心理衛生中心進駐心理專業團隊，包括護理師、職能治療師、心理師、社工及關懷訪視員，提供民眾心理衛生服務。其中個案管理服務著重於心理困擾、精神疾病、自殺企圖者等，強調「以家庭為中心」之服務，並連結醫療、衛政、社政與勞政等資源。此外，也會積極結合社區網絡單位規劃辦理心理健康促進講座及推廣活動，期能增進民眾重視身心健康狀態；對於有進一步需求者，亦可從線上預約心理諮商服務，每人每年提供3次免費心理諮商服務。

▲中區心理衛生中心內部陳設雅緻。

花蓮縣衛生局呼籲鄉親，多關愛自己，也多關心身邊的親朋好友，若您或身邊的人有心理困擾，可撥安心專線1925（依舊愛我），24小時全年無休。

花蓮縣中區社區心理衛生中心電話03-8760208，服務時間：週一至週五08:00~12:00及13:30~17:30，相關活動訊息可上花蓮縣身心健康及成癮防治所網站查詢https://dapc.hlshb.gov.tw/。