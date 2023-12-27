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不只是水更是健康良伴！專利益生菌＋益生質「好菌補給水」全聯限定獨售

▲▼好菌補給水,好菌の對策,水分,益生菌,益生質,健康。（圖／業者提供）

▲「好菌の對策」深信好菌是生命的守護者，因此推出「好菌補給水」，幫助民眾一次補齊水分和好菌。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

由於人體內有70%都是水分，因此衛福部國健署提醒民眾，每日補充水分維持身體機能恆定是一件很重要的事；另外，衛福部食藥署也表示，人體腸道內菌相之消長與抵抗力息息相關，益生菌扮演著維持腸道健康的關鍵角色，像是其中的乳酸菌具有許多健康功效，如胃腸功能改善、免疫調節、輔助調整過敏體質等。忙碌的現代人追求健康講究效率，「好菌の對策」品牌推出的「好菌補給水」，既擁有純淨水源，又添加了專利益生菌與益生質，讓補充水分與調理生理機能一次搞定。

「好菌の對策」品牌深信棲息在人體腸道的微生物好菌，不僅可以幫助維持消化道機能平衡，更能提高免疫力，亦或是對情緒產生深遠影響，索性開始研究如何利用好菌對抗有害微生物的自然法則，在產品中加入好菌與好菌生長所需的營養素，如益生菌和益生質，歷經探索微生態健康奧秘的好菌之旅後，高品質的好菌產品「好菌補給水」因而誕生，喝起來就像普通水一樣，但卻在純淨水分之中，還加入了三種益生菌和益生質，為健康帶來更多保障。

▲▼好菌補給水,好菌の對策,水分,益生菌,益生質,健康。（圖／業者提供）

▲好菌補給水能幫助調整生理機能與腸道機能。

補充水分是維持健康的基本要素，不過「好菌補給水」透過「好水、好菌、好質」將飲用水提升到一個全新的層次。先從源頭把關，嚴選海拔1405公尺苗栗馬拉邦上的沁涼純淨水源，流經千年層層岩石自然淨化後的純淨水，水質喝起來甘甜順口。在當地聖山純淨好水中再加入大江生醫的獨家複方益生菌配方，包含TCI633嗜熱鏈球菌、TCI378植物乳桿菌、TCI357瑞士乳桿菌，幫助調整生理機能與腸道機能，喝出容光煥發好氣色。為了讓好菌更有活力，「好菌補給水」中添加了益生菌的養分「益生質」菊糖，為好菌提供優質生長環境、增強效用，有助於促進腸道健康和新陳代謝，讓「水不只是水，而是添加好菌的水」。

▲▼好菌補給水,好菌の對策,水分,益生菌,益生質,健康。（圖／業者提供）

▲好水、好菌、好質打造出「好菌補給水」。

水分是人的每日必須補充品，所以「好菌補給水」無時無刻都可以飲用，「好菌の對策」品牌更提供飲用小秘訣，建議空腹早晨和餐前飲用，能夠更有助於保持水分平衡。為確保廣大消費者都能夠輕鬆獲得好菌，「好菌補給水」獨家在人氣通路「全聯」販售；品牌期待讓好菌成為民眾健康旅程中的重要夥伴，使命是幫助人們實現更健康、更幸福的生活，也承諾未來將不斷創新，為人們提供更多獨具創意的好菌提案，滿足不斷變化的健康需求。

▲▼好菌補給水,好菌の對策,水分,益生菌,益生質,健康。（圖／業者提供）

▲「好菌補給水」全聯福利中心獨家販售中。

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關鍵字：

好菌補給水好菌の對策水分益生菌益生質健康

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