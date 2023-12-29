雨季不怕沒處去　基隆中正、中山室內兒童樂園試營運

▲基隆中正、中山室內兒童樂園試營運。基隆市社會處長楊玉欣（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府為打造友善的兒童室內遊戲空間，繼信義及七堵區之後，位於中正、中山區的室內兒童樂園也在今（29日）揭幕展開試營運，社會處長楊玉欣、民政處長張淵翔、中正區長郭鴻章、中山區長許雅紋等人主持「中正室內兒童樂園」及「中山室內兒童樂園」揭牌儀式，要讓基隆市的小孩們在多雨的冬天也不愁沒有遊戲空間。

「中正室內兒童樂園」以多層次海岸豆腐岩、光華燈塔及古蹟砲台等元素設計各類遊具，使前來玩樂的兒童及大人都能感受在地的獨特魅力；「中山室內兒童樂園」則以最美麗的天然海岸線-外木山海岸為特色，規劃以夢幻花園為襯托，設計遊具及情境布置，讓前來玩樂的兒童及大人都能樂在其中，兩種不同風格設計都使區公所禮堂搖身一變成為兒童的玩樂天堂，即使是居住於多雨的基隆，也有安全、有趣的室內玩樂去處。

社會處長楊玉欣表示，有鑑於基隆市的氣候多雨，為避免本市孩童在雨天時無處可去，建構友善親子幸福城市，謝市長甫上任便決定佈建「一區一特色」之室內兒童樂園，使基隆市的兒童在雨天也有安全的地方可玩樂，且針對不同感官、肌肉刺激發展，設計不同區域之遊具，提供兒童友善合宜、安全的玩樂空間，除了使大人和兒童一起玩得開心，也讓有特殊狀況的兒童能與大家同樂，達到青銀共融、族群共好。

中正室內兒童樂園及中山室內兒童樂園開館時間為平日每周三至周五上午10時至下午6時，每日計4場次、假日周六至周日上午8點30分至下午6點，每日計5場次，每場次為1個半小時，為維營運品質，前兩星期暫先試營運，每場次20組，線上15組及現場5組，即刻開放線上預約或現場排隊，歡迎市民朋友多加利用。相關訊息請上「中正室內兒童樂園線上預約平台」、「中山室內兒童樂園線上預約平台」。