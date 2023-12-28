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社會 社會焦點 保障人權

基隆2男持刀搶夜市旁彩券行！正妹店員反抗畫面曝　逃1.5hrs被逮

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆2名男子今（28）日早上8時5分左右，持折疊刀到基隆廟口夜市附近的彩券行搶劫，得手3300元後逃逸，事發當時的監視器畫面也曝光，警方獲報後鎖定行蹤，於事發後約90分鐘，逮到聯手行搶的46歲李男、47歲陳男，目前帶到偵查隊詢問，依加重強盜罪嫌移送法辦。

▲▼基隆彩券行 。（圖／記者郭世賢翻攝

▲基隆彩券行一早遭搶。（圖／記者郭世賢翻攝）

影片中可看到，1名男子走進彩券行，此時女店員還有點疑惑，隨後男子直接走到收銀機拿錢，她拉住男子，但男子不予理會將她甩開後離開。

▲▼基隆彩券行 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆彩券行遭搶3300元。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方指出，28日上午8時許，獲報轄內某彩券行遭兩名男子行搶，1名男子趁彩券行一早開門營業時進入店內搶劫，另1名男子則騎乘機車在外接應，店家損失金額計3300元，嫌犯得手現金後隨即騎乘機車往市區方向逃逸。

▲▼基隆彩券行 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲水果攤說有人在店外接應。（圖／記者郭世賢翻攝）

隔壁水果攤指出，當時彩券行剛開門就被搶，一人進去一人在外面接應，認為一早這邊沒人才會來搶劫。警方獲報後立即組成專案小組，擴大調閱周邊數十支監視畫面鎖定行蹤，於事發後約90分鐘後，逮到46歲李男、47歲陳男，警方目前將2人帶到偵查隊詢問，依加重強盜罪嫌移送法辦。

▲▼基隆彩券行 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼2男逃一小時多後被逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆彩券行 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆彩券行 。（圖／記者郭世賢翻攝）

第一分局分局長林文煜表示，不肖分子切勿心存歹念，警方對於任何犯罪行為絕不寬貸，將持續秉持有案必破、除惡務盡之精神，全力打擊犯罪，讓民眾安居樂業。

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