「臭豆腐攤老闆」當人頭！詐千萬助理費　基隆父子檔議員慘了

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

民進黨基隆市議員張秉鈞及曾任議員的父親張錦煌，涉嫌和母親、人頭助理吳男、陳男等人，聯手詐領助理補助費與春節慰問金，前後高達上千萬。基隆地方法院今（29）日依利用職務機會詐取財物罪，判張錦煌有期徒刑2年；張秉鈞有期徒刑1年11月，又犯政治獻金罪，處有期徒刑4月；其他3人則依與公務員利用職務詐欺罪，各處有期徒刑1年9月到1年10月不等。





▲民進黨基隆市議員張秉鈞（中）與其父張錦煌（左）。（圖／翻攝張秉鈞臉書）

基隆地檢署今年5月間接獲情資後，指揮基隆市調查站進行偵辦，6月20日持搜索票至張秉鈞服務處、議會辦公室及其與其父母住處、人頭助理吳男住處等處所執行搜索。扣得相關提款卡、印章、帳本等證物，並在張秉鈞房間內扣得政治獻金100萬元。

檢調起訴認定，張秉鈞為基隆市議會第19屆及第20屆之現任議員，其父張錦煌係基隆市議會第16屆、第17屆及第18屆議員，張錦煌夥同妻子共謀，找來長年在地擺攤賣臭豆腐的攤商吳男、陳姓親戚，明知其均未實際從事議員助理工作，利用職務之便將吳、陳當人頭，向議會詐領公費助理費及春節慰問金，從2009年至2022年3月間，一共詐領了高達956萬5895元。

而張秉鈞2018年上任後，竟延續其父母做法，繼續利用這些人頭詐領助理費與春節慰問金，詐得119萬2089元，幾名共犯並提供名下金融帳戶存摺、印章及提款卡等供隱匿所得，檢方複訊完畢後，今年6月21日認定張秉鈞與其父母涉犯貪汙治罪條例第5條「利用職務上機會詐領財物罪」，另3人有串證、滅證的可能，向法院聲請羈押禁見獲准，3人全遭羈押。

另外，檢方發現現任議員張秉鈞在今年3月24日登記民進黨基隆市第11屆立法委員初選，竟未向監察院申報政治獻金專戶，即於今年年3、4月間收受政治獻金100萬元，涉犯政治獻金法將張秉鈞一併提起公訴。

張秉鈞與父親張錦煌、陳姓母親涉犯貪汙治罪條例、洗錢防制法、公務員登載不實等罪遭到起訴；人頭助理吳男、陳男涉犯利用職務上機會詐取財物、幫助一般洗錢及使公務員登載不實等罪起訴。

基隆地方法院今指出，5人於審理時均坦承不諱，告張錦煌、張秉鈞因係圖便宜，而將職務上機會取得財物轉作他用，陳女、吳男及陳男因基於配偶或親友關係而犯本案，均屬一時失慮，致罹刑典，且其等犯後均坦承犯行並表悔意，復有犯罪所得者均已自動繳回。

法院審酌，張錦煌共同犯利用職務機會詐取財物罪，共4罪，各處有期徒刑1年11月，均褫奪公權4年。應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並向公庫支付100萬元；張秉鈞共同犯利用職務機會詐取財物罪，處有期徒刑1年11月，褫奪公權4年，又犯政治獻金罪，處有期徒刑4月，均緩刑5年，向公庫支付新80萬元。

張錦煌的妻子，則被依與公務員共同詐取財物罪，共4罪，各處有期徒刑1年10月，均褫奪公權4年，應執行有期徒刑1年11月，緩刑5年，向公庫支付幣60萬元；吳男非公務員幫助公務員犯利用職務機會詐取財物罪，共4罪，各處有期徒刑1年9月，均褫奪公權1年。應執行有期徒刑1年10月，緩刑4年，向公庫支付5萬元；陳男非公務員幫助公務員犯利用職務機會詐取財物罪，共3罪，各處有期徒刑1年9月，均褫奪公權1年。應執行有期徒刑1年10月，緩刑4年，向公庫支付3萬元。

對此，張秉鈞指出，針對今日判決結果表示尊重，目前因未收到判決書，收到後將會與律師研究討論。對於詐領的助理補助費，確實全數用於公務，因議員之選民服務活動開銷、公益支出過大而需實質貼補，並非中飽私囊。而秉鈞在參與政治的過程中，始終秉持著認真服務的態度，接下來會加倍努力，繼續為民眾來爭取權益。