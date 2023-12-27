國三生遭割喉亡！一線老師吐殘酷現實「讓風險直接進校區」

記者周亭瑋／綜合報導

新北市一名國三生遭同校生持彈簧刀割頸，昨（26）日晚間宣告不治。新北地檢署對此表示，全案不排除朝殺人罪或傷害致死罪偵辦。消息引發各界不捨與譁然，就有一線老師吐露難處，直言「像這樣兇惡的學生，其實在輔導管教辦法中，反而是比較『受保障的』；你如果是現場教師，你也無法對他做任何事情！」





▲檢方今會同法醫相驗，釐清男學生的詳細死因。（圖／記者陳以昇攝）

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對於這起憾事，毒理專家招名威今在臉書感慨，「看了好傷心，短短的人生，才15年就被用這樣的方式離開人世，X同學RIP，一路好走。但我不懂？是什麼樣的想法會帶彈簧刀到學校？又是什麼樣的心態會拿刀子去割同學的喉嚨？殺人的O同學，一時逞凶你毀了多少人的人生，你知道嗎？」

PO文釣出一名老師留言，吐露一線老師們的困境，「學生輔導與管教辦法中，很多條例都保障學生的立場，而所有學生在輔導管教辦法中的流程，也都是一樣的，所以你如果是現場教師，你也無法對這個兇惡的學生做任何的事情！」

▲老師吐露現實困境。（圖／翻攝自臉書）

他直言，對這類學生來說，「體罰」根本無傷大雅，只是加深對學校的惡意而已，尤其是剛從少觀所出來的孩子，「台灣的法律並沒有設立一個中途點，甚至是設置一個管制點，就讓風險直接進入校區。」

老師更無奈直言，「這個正義的少年，即使沒有受傷、死亡，最後也可能得面對這個兇惡少年無時無刻的盯梢。學校敢介入嗎？最後最有可能的結局就是，這些出頭保護同學的好同學、正義學生，都必須轉學。」

對此，網友們不禁感嘆，「身為該校學生的家長，看了也很難過，好好的一個孩子居然一下子就沒了！心情低落」、「真的要修法，要為自己的行為付出代價，未成年不是個藉口」、「身為人父之後，更深深覺得孩子要好好教育跟保護」。

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