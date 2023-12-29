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法院外「常見1情景」爆諷刺！開完庭整批帶回　律師嘆：當笑話？

▲▼學校,校園。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

國三生割頸命案震驚全台，許多幫派吸收未成年學生去犯罪的情況，也讓各界憂心。巴毛律師（陳宇安）就坦言，常在地院外看見一整群未成年人嬉鬧抽菸，面對開庭或輔導也不當一回事，「我幾乎沒看過有父母陪同，都是年紀較大的89帶他們來，然後整批帶回去。」

陳宇安在「巴毛律師混酥團」發文提到，對於割頸案加害人在開庭後，開心自拍比YA，還有他的一群好夥伴各種加油打氣，她不以為然也十分感慨，「去逛一下抖音就能看到，那種要關10幾年的，一堆小弟送行，還說他好勇敢、祝刑安。」

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由於新北的少年法庭在板橋，跟家事庭在同一個地方，所以她去開家事案件時，經常在門口撞見，整群未成年人在抽菸，或開來一台賓士，上面載滿刺龍刺鳳、剃寸頭的未成年人，被送來開庭或上課，「有次當事人看到還問我說，為什麼這麼多不良少年在法院嘻嘻哈哈？」

▲▼法院,法槌,判決。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

陳宇安直言，「這些少年犯來法庭時，我幾乎沒看過有父母陪同的，都是年紀比較大的89帶他們來，開完庭就是整批帶回去。你說來法院上兩小時、三小時的課有什麼用嗎？他們真的會因為上法院、被判刑、被收容而害怕嗎？我覺得是笑話。」

對此，網友們也不禁感嘆，「送去殯儀館強制勞動比上法制課還有用」、「社會結構、家庭教育的問題呀」、「真的是笑話」、「他們會覺得很風光」、「對他們來說是榮耀+勳章吧」、「想到韓劇少年法庭...不寒而慄」。

►本文由巴毛律師授權引用。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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