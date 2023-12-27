乾兄妹害國三生枉死！醫嘆「過幾年又一尾活龍」　網轟：司法悲哀

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

新北國中生割頸案震驚全台，被害男同學經2天搶救，昨晚宣告不治；而檢方也決定，將動手男同學的罪名提升至殺人罪。對此，胸腔科醫師蘇一峰不禁感嘆，行兇者仗著「未成年」這道免死金牌，過幾年後又是一尾活龍。

蘇一峰今在臉書提到，「在台灣殺人會被判死刑嗎？行凶者有『未成年』這個免死金牌，最後表現悔意，了不起判五年，乾妹妹大概連坐牢都不用，這對乾哥乾妹過幾年又是一尾活龍，進到社會呼風喚雨。」

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而此案也激起大票網友的怒火，紛紛留言直呼「加害者天堂」、「真的，還可以吹噓自己當年幹掉誰誰誰」、「出獄後還能因殺人事蹟，在幫派成為風雲人物」、「台灣是加害者的天堂、詐騙者的天堂」、「應該把乾哥乾妹都送到緬北」、「這麼小就如此兇殘，我們的家教和教育到底出了什麼問題啊」、「這就是台灣悲哀的司法」、「這對乾哥妹應該要被社會抹去，還原成基本元素」、「殺人償命，沒什麼好說的」。

▲醫師感嘆，乾妹大概連「進去」都不用。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

檢方今會同法醫相驗，初步結果已出爐，被害者身中10刀，身體正面包含頸動脈、左胸計6刀，右下背靠近腎臟位置4刀；同時，檢方也決定將動手男學生的罪名，從殺人未遂提升至殺人罪。

另外，律師陳宇安直言，刑事部分，因為男女學生都是少年犯，不會進國民法官審理程序，而是依照《少年事件處理法》規定審理，目前「乾哥」被裁定收容，「乾妹」是責付讓家長帶回管教，然後服完刑跟感化教育以後，前科會被塗銷；至於民事的部分，枉死的男同學年紀還很輕，餘命照理來說還很長，「89跟89妹的父母，應該是準備要賠到脫褲了。」

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