　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北地院要求下架肉搜文！Dcard發公告　網見「文章已被刪除」戰翻

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲Dcard發布公告。（圖／翻攝自Dcard）

記者曾筠淇／綜合報導

國三生割頸案震驚社會，引發高度關注，還有網友肉搜出當事人與好友們的社群帳號，新北地方法院對此發布聲明，要求Dcard、PTT等社群媒體下架相關記事、照片。Dcard昨（28）日也發文指出，針對用戶發文、留言內容，他們會配合政府機關、 iWIN網路內容防護機構進行處理，感謝大家理解與配合。

新北地方法院昨日發布聲明稿，要求Dcard、PTT等社群媒體下架涉案少年的記事、照片等資料，並請民眾勿再轉傳，以免觸法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼新北市某國中生遭割頸死亡之新聞事件 新北地院再次聲明新聞稿 。（圖／新北地方法院）

▲新北地院發布聲明。（圖／新北地方法院）

對此，Dcard「客服小天使」在閒聊板、心情板和時事板都以「提醒用戶避免違反《兒童及少年福利與權益保障法》」為標題發布公告，表示他們對這起割頸案感到遺憾，雖Dcard支持用戶表達此事關注，但發文、留言時請務必注意，內容不得違反《少年事件處理法》第83條及《兒童及少年福利與權益保障法》第69條的規範。

規範包含不能透露事件相關人的「姓名」或「其他足以識別身分之資訊」。因此Dcard也表示，針對站上文章、留言，他們會配合政府機關、 iWIN網路內容防護機構的通知判斷內容是否有疑慮，並進行後續處理，感謝大家的配合和理解。

公告底下，網友看法兩極，有人表示理解，「推，理性溝通，勿獵巫」、「貼出他住哪裡是在想什麼？他鄰居心裡一定超X」、「同意這樣做！犯人可惡是一定的，但希望大家對非當事人可以溫柔一點」；也有網友直呼，「其實大家都知道不能亂貼個資吧，但情感上就覺得這種+9根本不必保護他，搞不好還覺得自己出名了很爽」、「怎麼沒人去限制那些屁孩不要繼續在網路上大放厥詞？是要讓判斷力不足的未成年人，被他們偏差的觀念同化嗎」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲似乎已有文章被刪除。（圖／翻攝自Dcard）

也有網友注意到，Dcard似乎已陸續刪除文章，通知寫道「這篇文章因涉及違反《兒童及少年福利與權益保障法》第69條中『於網際網路或其他媒體對兒童及少年不得報導或記載其姓名或其他足以識別身分之資訊』，為保護卡友避免觸法，已遭移除」。

此外，新北地院的聲明引發許多網友不滿，認為法律保護壞人。新北地院則表示，他們能理解這起悲劇引發大眾關注，但仍有義務提醒大眾注意相關法律規定，並請主管機關正視問題，法官會依法妥適處理這起不幸案件，若涉案少年在調查期間有不妥行為，依法也有告誡、勸導等方式加以處置。

ET快訊
28連敗！　再刷新NBA紀錄
眾星送李善均最後一程！靈車出發火化　田慧振緊牽2兒手落淚
快訊／實支實付停售第2槍！　台灣人壽3保單賣到今天
LIVE／下架肉搜文Dcard、PTT發聲明　小商人出手擬拆
彭政閔被換「因身體狀況」！　兄弟：準備OK再帶一軍
快訊／13刀砍死暗戀同事　全台首案國民法官宣判出爐
吃睡超商待7天！台中男屎尿失禁　眼腫剩一條線
下架割頸乾哥、乾妹照！　PTT拋3聲明回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

楊志良拒道歉！再爆「張斯綱傳訊感謝」：我幫他創造了聲量

新婚夜妻纏綿後「狂洗10次澡」！人夫得知真相崩潰：想離婚

尾牙抽中最有感！8大熱門抽獎品排行　網友熱議上榜愛獎生活必備不怕雷

險成豬隊友！媽要包6萬↑「生產紅包」給老婆　一票驚：沒聽過

國三生離世！同學們寫卡片摺紙鶴哀悼　校方：統一轉送到靈堂

東京、大阪一堆陸客…去日本還能玩哪裡？他曝1攻略：舒服很多

戴資穎超級逆轉感動球迷！中華電信延續「小戴精神」　致力提升行動服務品質成為消費者信賴選擇

「中央公園之美」攝影比賽揭曉！　吸引全台攝影好手參賽競爭激烈

今起搭國道客運有優惠！國光「多補助1路線」現省一杯珍奶

被新北地院「下架割頸乾哥、乾妹照」！PTT拋3聲明回應了

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

29歲分隊長救4人殉職！父心碎癱坐醫院嚎啕大哭

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

山本由伸「12年百億」入道奇　抉擇原因之一是大谷翔平

拜拜禁忌「別用右手插香」　來廟宇須知的3件事情

小阿金逛寵物店累翻！趴路中熟睡完全叫不醒

楊志良拒道歉！再爆「張斯綱傳訊感謝」：我幫他創造了聲量

新婚夜妻纏綿後「狂洗10次澡」！人夫得知真相崩潰：想離婚

尾牙抽中最有感！8大熱門抽獎品排行　網友熱議上榜愛獎生活必備不怕雷

險成豬隊友！媽要包6萬↑「生產紅包」給老婆　一票驚：沒聽過

國三生離世！同學們寫卡片摺紙鶴哀悼　校方：統一轉送到靈堂

東京、大阪一堆陸客…去日本還能玩哪裡？他曝1攻略：舒服很多

戴資穎超級逆轉感動球迷！中華電信延續「小戴精神」　致力提升行動服務品質成為消費者信賴選擇

「中央公園之美」攝影比賽揭曉！　吸引全台攝影好手參賽競爭激烈

今起搭國道客運有優惠！國光「多補助1路線」現省一杯珍奶

被新北地院「下架割頸乾哥、乾妹照」！PTT拋3聲明回應了

交通部第3屆領航盃創意應用大賽　南消勇奪無人機冠軍及人氣獎

官大元留隊負責心理輔導　平野推薦新任外籍打教

楊志良拒道歉！再爆「張斯綱傳訊感謝」：我幫他創造了聲量

新婚夜妻纏綿後「狂洗10次澡」！人夫得知真相崩潰：想離婚

「台灣濱崎步」合體黃捷掃市場！婆媽熱情搶握手　攤商嗨跳保庇舞

尾牙抽中最有感！8大熱門抽獎品排行　網友熱議上榜愛獎生活必備不怕雷

「洗髮+沐浴2公克3000」假釋男密碼販毒　棄車狂逃百米仍被逮

中信兄弟1年2次總教練異動引反彈　劉志威：虛心接受

《繁花》竟用單機位拍！　王家衛：這樣的光拍出來的女孩好看

金正恩下令加速「完成戰爭準備」　美國回應：對北韓沒有敵意

生活熱門新聞

博恩給5萬小費　外送員以為被整秒拒絕

被新北地院「下架乾哥、乾妹照」！PTT拋3聲明回應

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

小商人槓新北地院　要租廣告車曝「乾哥」照

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

LINE「2024跨年貼圖」來了！可愛4款免費下載

今起連三波冷空氣！　跨年最冷下探12℃

486先生3筆資產11億　分享理財3觀念

國旅補助來了！這類人1天補5百

犯罪主角從黑幫➝少年　他不寒而慄

衰哭！「3星座」一路噴錢到過年

2024最強運「5生肖」出爐！

不敢相信！隱藏版海王海后TOP3星座

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

更多熱門

相關新聞

被新北地院「下架乾哥、乾妹照」！PTT拋3聲明回應

被新北地院「下架乾哥、乾妹照」！PTT拋3聲明回應

新北國三生被彈簧刀以10刀刺死，引發網友公憤肉搜「乾哥」與「乾妹」照片，而新北地院要求PTT與Dcard下架相關資訊，以免觸法。對此，PTT也拋出3點聲明，強調均依法辦理，同時鼓勵使用者合法地討論這事件，「本站感受民意、汲取建言，甚至參與討論」。

《兒少法》到底該扮演什麼角色？

《兒少法》到底該扮演什麼角色？

管教問題生「師被狠灌一拳」臉全腫　仁醫女兒陰影重

管教問題生「師被狠灌一拳」臉全腫　仁醫女兒陰影重

科技男曝年終領「7個月42萬」：第一次拿這麼高

科技男曝年終領「7個月42萬」：第一次拿這麼高

割頸加害人資料遭肉搜　衛福部：散布者最重罰15萬

割頸加害人資料遭肉搜　衛福部：散布者最重罰15萬

關鍵字：

新北地方法院新北地院國三生割頸案Dcard兒少法

讀者迴響

熱門新聞

割喉案第4天！在校生曝現況怒了

博恩給5萬小費　外送員以為被整秒拒絕

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

彭政閔卸任總教練　兄弟接任人選

李善均今午出殯火化！2兒子留學緊急返韓　鄭雨盛、孔劉靈堂守過夜

割頸案小商人打給天道盟：最好背景硬

恭喜！黃宣登記結婚：我們會好好珍惜

即／網激憤灌爆臉書！「廢死聯盟」發聲

林威助離隊　彭政閔轉任兄弟二軍總教練

2024年上半年財運排行！

被新北地院「下架乾哥、乾妹照」！PTT拋3聲明回應

長榮海運年終揭曉　平均領到4個月

他求婚跪了60秒　女友求他快起來

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

不爽被講勿停公車停靠區　男開賓士撞學生

更多

最夯影音

更多
張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力
史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面