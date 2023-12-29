新北地院要求下架肉搜文！Dcard發公告　網見「文章已被刪除」戰翻

▲Dcard發布公告。（圖／翻攝自Dcard）

記者曾筠淇／綜合報導

國三生割頸案震驚社會，引發高度關注，還有網友肉搜出當事人與好友們的社群帳號，新北地方法院對此發布聲明，要求Dcard、PTT等社群媒體下架相關記事、照片。Dcard昨（28）日也發文指出，針對用戶發文、留言內容，他們會配合政府機關、 iWIN網路內容防護機構進行處理，感謝大家理解與配合。

新北地方法院昨日發布聲明稿，要求Dcard、PTT等社群媒體下架涉案少年的記事、照片等資料，並請民眾勿再轉傳，以免觸法。

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▲新北地院發布聲明。（圖／新北地方法院）

對此，Dcard「客服小天使」在閒聊板、心情板和時事板都以「提醒用戶避免違反《兒童及少年福利與權益保障法》」為標題發布公告，表示他們對這起割頸案感到遺憾，雖Dcard支持用戶表達此事關注，但發文、留言時請務必注意，內容不得違反《少年事件處理法》第83條及《兒童及少年福利與權益保障法》第69條的規範。

規範包含不能透露事件相關人的「姓名」或「其他足以識別身分之資訊」。因此Dcard也表示，針對站上文章、留言，他們會配合政府機關、 iWIN網路內容防護機構的通知判斷內容是否有疑慮，並進行後續處理，感謝大家的配合和理解。

公告底下，網友看法兩極，有人表示理解，「推，理性溝通，勿獵巫」、「貼出他住哪裡是在想什麼？他鄰居心裡一定超X」、「同意這樣做！犯人可惡是一定的，但希望大家對非當事人可以溫柔一點」；也有網友直呼，「其實大家都知道不能亂貼個資吧，但情感上就覺得這種+9根本不必保護他，搞不好還覺得自己出名了很爽」、「怎麼沒人去限制那些屁孩不要繼續在網路上大放厥詞？是要讓判斷力不足的未成年人，被他們偏差的觀念同化嗎」。

▲似乎已有文章被刪除。（圖／翻攝自Dcard）

也有網友注意到，Dcard似乎已陸續刪除文章，通知寫道「這篇文章因涉及違反《兒童及少年福利與權益保障法》第69條中『於網際網路或其他媒體對兒童及少年不得報導或記載其姓名或其他足以識別身分之資訊』，為保護卡友避免觸法，已遭移除」。

此外，新北地院的聲明引發許多網友不滿，認為法律保護壞人。新北地院則表示，他們能理解這起悲劇引發大眾關注，但仍有義務提醒大眾注意相關法律規定，並請主管機關正視問題，法官會依法妥適處理這起不幸案件，若涉案少年在調查期間有不妥行為，依法也有告誡、勸導等方式加以處置。