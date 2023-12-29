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為割頸案亡者默哀　陳佩琪：柯文哲推鄰里社區互助網檢視需關懷者

▲▼柯文哲、陳佩琪。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪臉書）

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪臉書）

記者詹宜庭／台北報導

對於新北市國三男學生在校內遭同年級學生持彈簧刀割頸致死一事，民眾黨總統候選人柯文哲妻子陳佩琪29日表示，他們為亡者默哀，也願受害者家屬節哀，柯文哲對這方面提出具體可行方案，就是利用鄰里緊密的社區互助網，提早發現需要幫助和輔導的人，讓里長檢視社區內高風險家庭、弱勢獨居者，雖然有人會疑問是否會讓里長踩到侵犯個資之嫌，但相信人心良善，這些疑慮都可解決。

陳佩琪今日在臉書發文表示，近期發生在新北市校園內的凶殺案，引起社會很大的震撼，他們為亡者默哀，也願受害者家屬節哀，社會真的需要改變。過去社會也曾發生數起不特定的殺人案，當時也有一些檢討改進的討論，像街頭和捷運車廂增加見警率，校園圍牆加高避免外人爬入，增設校園駐警室的電視牆監測等，但這多半是短時安慰人心的作法，不見的有實質的效益。

陳佩琪說明，柯文哲對這方面提出具體可行方案，並正在台北市執行的方案，就是利用鄰里緊密的社區互助網提早發現需要幫助和輔導的人，讓里長檢視社區內高風險家庭、弱勢獨居者，或是有不尋常人物聚集的地方或青壯年人口卻長期閒賦在家、無就學就業者，若評估起來真的有需要長期關懷者，就請社福系統介入定期訪視，若是剛從觀護所出來的青少年，更需要輔導單位的介入關懷，雖然有人會疑問是否會讓里長踩到侵犯個資之嫌，但相信人心良善，心存善念，盡力而為，這些疑慮都可解決。

陳佩琪指出，昨晚的政見發表會因為太累了，從中途才趕忙收看，而柯文哲的政策表達得非常清楚，讓她印象深刻。陳佩琪提及，2016年某個寒冷的冬夜， 柯文哲晚上11點多搭高鐵從台南回到家裡， 一進門就忙著翻箱倒櫃找泡麵吃，說天氣這麼冷，久未吃東西會胃酸分泌增加，胃會不舒服，所以要趕緊找些東西吃。

陳佩琪透露，她看柯文哲餓到胃痛很不解，因為記得柯南下，是要去台南參加時任市議員王定宇的募款餐會，「我問他說你好心特意南下參加人家的募款餐會， 人家一頓飯都不肯請你啊？」而柯文哲則回，人家當然有給他位置和餐具，但他看到支持者對他的熱情，想說不要讓人失望，於是全程都站著，和支持王的金主們拍照握手寒暄。

陳佩琪回憶，柯文哲對她說，既然要幫就要盡全力幫，不想浪費時間坐下來吃飯， 受人之託就該忠人之事，他想努力幫王定宇當選，所以連坐下來吃一道菜的機會他都捨棄。然而，陳佩琪也感嘆，對比現在 ，這位每每出現在三立政論節目上的大柯黑，一出口就是對先生做毫無根據的臆測性攻擊。

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