「社會只重視如何增加生育率！」陳愷寧列3悲劇：不能遇到了才改變

▲陳愷寧認為，「台灣社會不能總是遇到悲劇才試圖改變」。（圖／翻攝自Facebook／永和新希望 陳愷寧）

記者曾筠淇／綜合報導

國三生割頸案震驚社會，新北市第9選區的立委候選人陳愷寧有感而發，她認為「我們不能總是遇到悲劇才試圖改變」，身為母親的她，感到萬分痛心，也不願再看到任何一個孩子受害，「也許我們不能掌控別人的孩子，但在能力所及的範圍可以補起破洞」。

陳愷寧在臉書粉專發文表示，很多議題雖一喊再喊，但往往都是等到受害者出現，才有機會受到重視，「是彭婉如的遇害，才有了如今的性侵害防治法；是玫瑰少年葉永鋕，才有了多元包容的性別平等教育；是今年余小妹妹的離世，才有了今年三讀通過的交通安全基本法」。

陳愷寧不禁感嘆，就算到了現在，也都得看到社會缺口才後知後覺的縫合。而這次事件過後，有很多網友分享校園霸凌的例子，顯然這非獨一事件，身為母親的她，感到痛心也不願再有孩子受害。

陳愷寧認為，政府應更注重校園安全、心理輔導機制，「台灣的情緒教育一直很不足，從老人到小孩，都很容易出現情緒過激的行為」；再來也要關注失能的家庭，校園有很多缺乏照顧的孩子，可能是家庭不願意教或是已經失能。

因此陳愷寧指出，現在應該檢討「是什麼樣的環境造就了這些家庭？」現今社會重視如何增加生育率，卻沒讓人們學會如何成為好的父母，「也許我們不能掌控別人的孩子，但在能力所及的範圍可以補起破洞，嘗試建立起更溫柔扎實的安全網，接住每一個，沒有好好在家庭中長大的孩子」，終結校園霸凌、暴力文化，避免類似事件再發生。

除了台灣維新的陳愷寧之外，新北市第9選區還有另兩名候選人。民進黨的莊銘淵也有透過臉書談及割頸案，而最新一則貼文，則透露他最近的行程，他不只徒步掃街，也有騎腳踏車掃街，聆聽第一線的真實民意。

國民黨的林德福則在臉書表示，他過去一直都有親自參加雙和的鄰里社會聚會，了解第一線民眾意見，比起創造話題，他相信過往的累積、一步一腳印爭取建設，更能獲得鄉親認同。

新北市第9選區範圍包含新北市永和區及中和區17里，回顧第10屆立法委員選舉，國民黨籍林德福獲得10萬2108票，得票率56.41%。當時還有另5名候選人爭取立委席次，第二高票的是民進黨蔡沐霖，獲6萬8206票；第三高票是陳愷寧，獲4881票；再來依序是台灣基進詹宇賢、勞動黨林聲州、一邊一國行動黨楊智淵。