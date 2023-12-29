譏「吳思瑤不能生」楊志良拒道歉！自認「幫張斯綱創造聲量」

▲前衛生署長楊志良，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

前衛生署長楊志良再爆爭議言論，他昨（28）日替國民黨北市立委候選人張斯綱站台時，諷刺民進黨候選人吳思瑤快50歲，這輩子絕子絕孫，又叫在場國民黨北市立委參選人徐巧芯「回家愛愛」生小孩，遭外界批評失言，張斯綱為此道歉。不過楊志良今天受訪時不認失言，還自爆張斯綱私下「感謝我感謝得不得了」。

針對楊志良爭議言論，張斯綱當場想制止未果，後來公開向受波及的2位女性道歉，並強調極度討厭沙文主義，每個人都應尊重女性的生育權。不過，楊志良今早接受《ETtoday新聞雲》訪問時不認自己失言，更反問「我昨天哪一個地方說錯？」怒批民進黨開放萊豬、核食，讓台灣男女兩性生殖能力大幅下降，根本「滅台」，吳思瑤才應該代表民進黨道歉！

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楊志良砲火猛烈，直言：「我尊重吳思瑤不結婚、不生孩子，那是她的事情。可是民進黨就是來滅台，台灣每一代人口減少一半，總生育率只有0.9，蔡英文總統天天都在說謊話，她根本是習近平派來滅台的人！」

楊志良進一步指出，台灣最缺什麼？不是缺電，缺蛋，最主要是缺人，連台積電都找不到人。他說，「一個婦女最想要做媽媽，婦女不去結婚生孩子，難道要男人懷孕生子嗎？」台灣現在最嚴重的是男女不結婚，25歲～29歲青壯年高達8成沒有結婚，30歲～34歲最適合生育年齡也不結婚，「難道是我害的？」

聽聞張斯綱為此道歉，楊志良笑說，「他（張斯綱）私下傳訊感謝我感謝得不得了，有衝突才有聲量 ， 這不是把侯漢廷都撇到一邊去了嗎？」他也提到徐巧芯臉書也有很多留言，更直言徐巧芯會當選，「沒有衝突就沒有聲量，他們兩個人要感謝我，民進黨最會搞這套，我現在就是學民進黨。」

對此，張斯綱辦公室澄清，張斯綱昨晚僅傳訊給楊志良表示「謝謝今天的到場支持」，今早則再向楊志良表示「昨天晚上的發言引起風波」，楊志良則回訊：「在斯綱的場子造成他的困擾對他很抱歉，特別將私line誇大更造成對他的傷害，十分抱歉。」

▼張斯綱澄清昨晚僅傳訊感謝楊志良到場。（圖／張斯綱辦公室提供）

