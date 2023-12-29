交通部第3屆領航盃創意應用大賽　南消勇奪無人機冠軍及人氣獎

▲2023年由交通部運輸研究所辦理第3屆領航盃-無人機創意應用大賽，台南市消防局榮獲全國第一名「構想組特優獎」及最佳「人氣獎」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023年由交通部運輸研究所辦理第3屆領航盃-無人機創意應用大賽，交通部29日宣布獲獎名單並由次長祁文中頒獎，其中台南市消防局榮獲全國第一名「構想組特優獎」及最佳「人氣獎」。

台南市消防局指出，這也是連續2年，消防局率隊參賽並榮獲全國「特優」第一名，足以顯示消防局無人機應用的成熟與技術熟練的具體表現。

此次參賽作品由台南市消防局第六大隊長邱淵明、組長蔡牧原、股長謝國豐、楊雅雯及台灣希望創新公司董事長黃麗如，共同推出「消防高空滅火暨影像串流無人機」參賽，榮獲構想組「特優獎」及「人氣獎」，強調因應台南市的地理特點，包括狹窄的街道和多樣的地形，對消防救災工作提出了挑戰，不同情境中使用無人機的必要性，如火災撲滅、火場勘察、水域和山區搜救以及物資投擲等，以應對多樣的救災情境。該無人機被設計成多功能工具，同時也是由台灣希望創新公司董事長黃麗如，共同協助消防局設計與應用，黃麗如所領導的台灣希望創新公司研發產品與技術均非常純熟。

消防局長李明峯表示，為解決施工中建築物火災、火警防護窗邊受困民眾及墓地、大面積或河川地雜草火災等消防人員無法抵達的情況，消防局創新研發小組打造的「射水無人機」，能夠有效解決射水後座力的問題，在穩定機身下可離地15至20公尺；至於在長距離布線或消防車無法抵達的救災現場，射水無人機也可搭配移動式消防幫浦，利用鄰近的消防栓、蓄水池或天然水源等，有效發揮救災效果。

市長黃偉哲表示，市府積極推動智慧城市，藉由拓展精進無人科技救災的領域，不僅可以提升整體救災效能，更重要的是在救災應用並提升第一線執勤人員的救災安全，更相信政府守護民眾生命財產安全的決心。