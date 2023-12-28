元旦連假要來了！交通部預測「必塞時段」曝　疏導措施一次看

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

元旦3天連假在即，交通部除了貼出「元旦連假國道交通疏導措施一覽表」，還分享連假公共運輸優惠及省道易壅塞路段。在收費部分，僅有國3「新竹系統至燕巢系統」是路段差別費率，採單一費率再8折收費暫停收費，其他皆是單一費率。另外，每日0至5時，國道全線暫停收費。

交通部26日先貼出「元旦連假國道交通疏導措施一覽表」，公布措施如下：

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收費措施：12/30（六）－1/1（一）

►單一費率

►路段差別費率：國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費

►暫停收費：每日0至5時，國道全線暫停收費

匝道封閉：

►12/30（六）

5-12時 封閉國1：平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口

0-12時 封閉國5：石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。

►12/31（日）

5-12時 封閉國1：埔鹽系統、西螺南向入口／國5：石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。

►12/31（日）-1/1（一）

12-21時 封閉國1：埔鹽系統、虎尾北向入口／國3：西濱北向入口

高乘載管制：

►12/31（日）-1/1（一）每日13-18時

國5：蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道（結束時間視交通狀況機動調整）。

另外，交通部又在27日貼出「公共運輸優惠及省道易壅塞路段」，值得注意的莫過於元旦假期路況預測，「29日下午車潮開始，30日至1月1日風景區車潮湧現，31日下午返程車潮陸續出現。為避免塞車，公路局規劃替代道路、調整號誌、管制大貨車通行等疏運措施，請提前計畫行程並留意路況。」