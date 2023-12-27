YTR好奇用無人機查懸案　意外找到泡水車「尋獲失蹤10年男屍」

▲男網紅意外找到泡水車，幫助警方破案。（圖／翻攝自Camden County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國一名YouTuber對密蘇里州一名軍人在10年前失蹤的案件感到好奇，熱心的他自行對案件展開調查，沒想到使用無人機搜查時，在一戶人家的私人池塘中發現泡水車，並且在車上找到失蹤者遺骸。

當地媒體報導，前海軍陸戰隊成員埃爾溫(Donald Erwin)，2013年12月29日開車離開康登頓(Camdenton)家中，去當地商店買菸，從此人間蒸發，當年為59歲，多年來一直沒有找到他的蹤跡或是遺體，沒想到近來意外被YouTuber辛克爾(James Hinkle)找到下落。

在YouTube上擁有百萬粉絲的辛克爾，接受媒體採訪時表示，因為他來自軍人世家，父親也是從海軍陸戰隊退伍，再加上埃爾溫失蹤的地點與他住的地方很近，只有90分鐘路程，使得他特別想為案件盡一份心力，「這些人都是英雄，應該要有人帶他回家，我想幫他的忙」。

Divers locate remains believed to be a man missing since 2013 from Camden County #MissouriHealth #MissouriHealth #USWellness #Health [Video] Donnie Erwin, 59, an Army veteran, disappeared on December 29, ... https://t.co/xzQ1BqHn9c — Belinda Vernon (@BVernonUSA) December 26, 2023

辛克爾12月14日使用Freshwater mapping技術，無人機四處搜查時，意外在一棟私人住宅的池塘中發現泡水車輛，與當年埃爾溫消失時所駕駛的車輛十分相像，後來他主動聯繫屋主，成功獲得可以前往現場調查的允許。

警方接獲辛克爾報案後，16日出動潛水員下水進行調查，把泡水車輛拉出後，除了確認車輛的確是埃爾溫擁有，還找到符合埃爾溫身體特徵的人體殘骸，目前警方已將相關證據送去法醫檢驗，雖然在結果出爐前還不能百分百斷定遺體屬於埃爾溫，不過當局對於結果相當有信心，很開心終於找到了失蹤者。