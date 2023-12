YTR好奇用無人機查懸案　意外找到泡水車「尋獲失蹤10年男屍」

▲男網紅意外找到泡水車,幫助警方破案。(圖/翻攝自Camden County Sheriff's Office)

記者李振慧/綜合報導

美國一名YouTuber對密蘇里州一名軍人在10年前失蹤的案件感到好奇,熱心的他自行對案件展開調查,沒想到使用無人機搜查時,在一戶人家的私人池塘中發現泡水車,並且在車上找到失蹤者遺骸。

當地媒體報導,前海軍陸戰隊成員埃爾溫(Donald Erwin),2013年12月29日開車離開康登頓(Camdenton)家中,去當地商店買菸,從此人間蒸發,當年為59歲,多年來一直沒有找到他的蹤跡或是遺體,沒想到近來意外被YouTuber辛克爾(James Hinkle)找到下落。

在YouTube上擁有百萬粉絲的辛克爾,接受媒體採訪時表示,因為他來自軍人世家,父親也是從海軍陸戰隊退伍,再加上埃爾溫失蹤的地點與他住的地方很近,只有90分鐘路程,使得他特別想為案件盡一份心力,「這些人都是英雄,應該要有人帶他回家,我想幫他的忙」。

Divers locate remains believed to be a man missing since 2013 from Camden County #MissouriHealth #MissouriHealth #USWellness #Health [Video] Donnie Erwin, 59, an Army veteran, disappeared on December 29, ... https://t.co/xzQ1BqHn9c