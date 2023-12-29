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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

對手遭揶揄快生小孩　許淑華拋凍卵補助政策：不要情勒年輕女性

▲▼民進黨台北市議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨台北市議員、立委候選人許淑華。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

衛生署前署長楊志良28日替國民黨立委候選人張斯綱站台時語出狂言，批對手吳思瑤快50歲「不可能生了」，還要同台的松山信義區立委候選人徐巧芯「快回家愛愛」。對此，徐的對手、民進黨立委候選人許淑華說，「不要情勒年輕女性回家生育」，並說明自己的「年滿35歲女性凍卵補助」政見，目的就是要減輕女性進行凍卵手術的負擔，讓女性朋友們能有更多的助力，能更無後顧之憂的為自己的夢想打拚。

「被催生是應該的嗎？不要情勒年輕女性回家生育！」許淑華說，生育是女性的天賦，但要不要生？什麼時候生？應該是當代女性可以自己掌握的權利。因此，她提出35歲凍卵補助，讓年輕女性對於生育有更多的時間考慮與規劃。

「凍卵，近年許多女性會聊到的話題。」許淑華表示，現代女性在職場上綻放光芒，但為理想拼搏的同時，不免會擔心若將來想要生兒育女，會不會不小心錯過了卵巢健康的黃金期？這時，凍卵手術就是一個能讓人安心的選擇。

許淑華表示，目前凍卵手術的價格以及90天養卵準備期的營養品，都是不小的支出，導致一些女性朋友為此猶豫，甚至錯過合適的時機。因此她這次提出「年滿35歲女性凍卵補助」政見，目的就是要減輕女性進行凍卵手術的負擔，讓女性朋友們能有更多的助力，能更無後顧之憂的為自己的夢想打拚。

許淑華近一步說明，具體而言，未來進入國會將爭取「凍卵手術終生一次補助4萬元」，同時她也清楚，每年的保存費用也是一筆不小的開銷，因此會同步爭取政府全額補助5年存放費用 ，目前市場行情約3到5萬。

許淑華表示，因此凍卵、營養補貼、存放等費用，最多會有7到10萬元的補助 ，「這項政見不只是著眼於增進國家生育率，更重要的是提供台灣女性更多職涯的選擇機會」。

許淑華強調，現代女性勇於追逐職涯發展，成就更亮麗的人生，不意味著就應該失去未來選擇生兒育女的選擇權。這時，政府應該要成為踏實的助力，一如我們作為民意代表，也必須心心念念於成為民眾最好的幫手。

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