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勇消游尚樺殉職！家人盼次子回南部　林右昌：明年3月調高雄港消

▲林右昌：中央補助基隆18案逾2.8億改善道路。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲內政部長林右昌（左1）28日下午在基隆視察受訪表示，殉職勇消游尚樺的親弟弟，預計明年3月調任高雄港務消防隊。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

新竹縣移工宿舍28日發生大火，新竹縣消防局新工分隊、29歲分隊長游尚樺在搶救火警時不幸殉職，父親接獲噩耗難以忍受，在醫院放聲痛哭，並希望同樣在台北市消防局服務的家人、殉職勇消游尚樺親弟弟能順利調回高雄，方便就近照顧家人。內政部長林右昌表示，發生這樣的事情感到非常遺憾，至於家屬希望能夠將弟弟調回家鄉；稍早已經確認消息，預計明年3月2日調任高雄港務消防隊。

內政部長林右昌28日下午赴基隆視察東光國小通學步道以及新豐街交通設施改善，受訪時他表示，在新竹縣發生這樣的憾事，大家都感到非常的遺憾，火災現場是一般民宅，據新竹縣政府消防局瞭解，可能是游尚樺的面罩鬆脫造成這起不幸事件，對於發生這起憾事感到遺憾；至於細節還有待事故的鑑定跟釐清。

至於家屬希望調動游尚樺任職於台北市消防局陽明山分隊的弟弟回到高雄家鄉，林右昌表示，對於家屬的請求，已指示消防署全力協助處理，稍早已經確認消息，明年3月2日將調任游尚樺的弟弟到高雄港務消防隊。

▲▼新竹殉職消防員游尚樺。（圖／新竹縣消防局提供）

▲新竹殉職消防分隊長游尚樺。（圖／新竹縣消防局提供）

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