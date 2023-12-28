殉職勇消父親悲痛要求！蔣萬安令北市消防局　親弟將調返高雄

▲新竹勇消游尚樺英勇救出4人，卻不幸殉職 。（圖／翻攝游尚樺臉書、記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺28日在搶救火警時不幸殉職，父親接獲噩耗難以忍受，在醫院放聲痛哭，並希望同樣在台北市消防局服務的家人、殉職勇消游尚樺親弟弟能順利調回高雄，方便就近照顧家人；對此，台北市長蔣萬安得知後已立即責成北市消防局盡速處理，讓游家人一家團聚。

28日上午7時30分，新竹縣湖口鄉安宅四街發生住宅火警，現場大量濃煙竄出，當時新工消防分隊長游尚樺率先入內搜救，卻因呼吸面罩脫落遭濃煙嗆傷昏迷，經同仁救出時已無生命跡象，緊急送醫搶救無效宣告不治，父親悲不已，希望同樣任職消防員、目前在台北市消防局的胞弟能調回高雄老家，以就近讓一家人在往後能經常團聚。

▲新竹殉職消防分隊長游尚樺。（圖／新竹縣消防局提供）

北市消防局獲知游分隊長殉職噩耗，立即透過臉書哀悼英勇殉職同仁「悼！殉職消防弟兄 願逝者安息 天佑消防」。對在搶救過程捨身殉職的消防弟兄，深感不捨並致上崇高敬意，台北市長蔣萬安在得知殉職勇消游尚樺父親的願望後，也立即指示台北市消防局儘速辦理調職事宜。

北市消防局表示，游尚樺胞弟目前在陽明分隊服務，消防局第一時間除派員向罹難者家屬深致哀悼之意，並將盡全力給予必要協助，局長莫懷祖也立刻協請人事單位徵得游尚樺同意後，儘快將他調任高雄港務消防隊。

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