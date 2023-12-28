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分隊長救火殉職！弟「手捧牌位」一臉哀戚進靈堂…檢相驗遺體中

▲新竹縣湖口鄉移工宿舍大火，新工分隊長殉職，檢方趕抵殯儀館進行相驗。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲新竹縣湖口鄉移工宿舍大火，新工分隊長游尚樺殉職，游弟手捧牌位進靈堂。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、戴若涵／新竹報導

新竹縣湖口鄉安宅四街某移工宿舍28日上午發生大火！新工分隊長游尚樺率隊進入火場搜索時，遭濃煙嗆昏，經緊急送醫搶救宣告不治。稍早新竹地檢署檢方抵達殯儀館，針對游尚樺的遺體進行相驗，游尚樺的弟弟則是忍悲處理相關事宜。

▲新竹縣湖口鄉移工宿舍大火，新工分隊長殉職，檢方趕抵殯儀館進行相驗。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲檢方抵達殯儀館進行相驗。（圖／記者黃彥傑攝）

新竹縣消防局28日上午7時33分接獲通報，安宅四街一處民宅發生火警，隨即派員前往搶救，火勢於上午8時28分撲滅，同時救出4名外籍移工，但分隊長游尚樺再率隊入內搜索時，卻遭濃煙嗆傷昏迷，倒臥2樓樓梯間，被救出時已無呼吸心跳。救護人員緊急將他送往醫院搶救，人仍於上午9時09分不幸宣告不治。

▲新竹縣湖口鄉移工宿舍大火，新工分隊長殉職，檢方趕抵殯儀館進行相驗。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲游弟悲痛蹲筆錄室外等待。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

游尚樺的父親、弟弟接獲消息後，心碎趕抵醫院處理後事，淚送兒子、哥哥遺體上車前往殯儀館。28日傍晚5時19分左右，游尚樺弟弟一臉哀戚手捧哥哥牌位，進入靈堂內，新竹地檢署檢察官則於晚間6時許抵達殯儀館相驗，要釐清游尚樺的確切死因，游弟難忍悲痛，一度蹲在筆錄室外等待，接著才入內見哥哥遺容。

▲新竹縣湖口鄉移工宿舍大火，新工分隊長殉職，檢方趕抵殯儀館進行相驗。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

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