快訊／29歲勇消游尚樺殉職　初判死因「吸入濃煙窒息」遺體不解剖

▲游尚樺弟弟難掩悲傷，一度蹲坐在電梯外。（圖／記者黃傑克攝）

記者黃彥傑、柯沛辰／新竹報導

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺28日帶隊進入火場搜索，不料受困2樓，又疑似遭濃煙嗆傷昏迷，送醫搶救後不治。新竹地檢傍晚會同法醫相驗，發現游無明顯外傷，但肺部、呼吸道有大量煙粒子、碳粒沉積，初步研判是吸入濃煙窒息死亡，但不會解剖，遺體發還家屬。

游尚樺的父親、弟弟接獲消息後，心碎趕抵醫院處理後事，父親更一度趴在遺體上大哭，頻喊「你起來啊！」傍晚5點多，游尚樺移靈至殯儀館，弟弟一臉哀戚，手捧哥哥牌位進入靈堂。

▲游尚樺父親趴在遺體上不捨大哭。（圖／記者黃傑克攝）

新竹地檢署檢察官晚間6點多抵達殯儀館相驗，確認游尚樺無明顯外傷，肺部、呼吸道有大量煙粒子，初步判斷是吸入性嗆傷併呼吸衰竭致死，但不解剖，遺體交還家屬，後續將返回案發現場，模擬事發狀況。

消防局28日上午7點33分接獲民眾報案，湖口鄉安宅四街一棟3層樓民宅發生火警，期間分隊長游尚樺帶隊進入搜救，率先救出4名外籍移工，隨後又進入火場救援，不料因濃煙密布在2樓受困迷失，又嗆傷昏迷，最終倒臥樓梯間失去呼吸心跳，送醫搶救後不治。

▼勇消游尚樺英勇救出4人，卻不幸殉職 。（圖／翻攝游尚樺臉書、記者黃彥傑攝）

▼新工消防分隊長游尚樺。（圖／翻攝游尚樺臉書）

▼檢察官相驗結束離開。（圖／記者黃彥傑攝）