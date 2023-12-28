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廂型車下班尖峰違停斑馬線上　警當場查獲4名失聯越籍移工

▲桃園市大園警分局員警昨晚下班尖峰巡邏時，發現一輛廂型車在紅線轉角處違停立即上前盤查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園警分局員警昨晚下班尖峰巡邏時，發現一輛廂型車在紅線轉角處違停立即上前盤查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園警分局員警昨（27）日晚間下班尖峰時執行巡邏勤務，發現一輛廂型車違停轉角紅線上，立即上前勸導盤查，發現車上載著4名說外語乘客且神色緊張，員警察覺異狀後通報線上警網支援盤查，結果查出是4名失聯越南籍移工，帶回偵訊後送往移民署桃園專勤隊收容。

▲桃園市大園警分局員警昨晚下班尖峰巡邏時，發現廂型車在紅線轉角處違停，盤查時赫然見到4名男子低頭不語。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園警分局員警昨晚下班尖峰巡邏時，發現廂型車在紅線轉角處違停，盤查時赫然見到4名男子低頭不語。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局指出，大園派出所警員趙孝軒昨晚7時許巡邏時，行經大園區中山南路一家小吃店前時，發現一輛廂型車違規停轉角紅線上，由於正值下班尖峰，員警認為違停已影響車流，甚至還卡到行人穿越道上，立即上前盤查勸導。

員警盤查過程中發廂型車後座有4名乘客，因說著外語且神情慌張，見員警盤查當場低頭不敢直視員警，員警要求他們出具身分證明，但4人均吱吱吾吾，辯稱未帶居留證或工作證，員警察覺可能是失聯移工，隨即通報線上警力到場支援盤查。

▲桃園市大園警分局員警昨晚下班尖峰巡邏發現廂型車在紅線轉角處違停，盤查時查出是4名越南籍失聯移工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園警分局員警昨晚下班尖峰巡邏發現廂型車在紅線轉角處違停，盤查時查出是4名越南籍失聯移工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

經員警盤查後確認，4名男子均為越南籍失聯移工，員警帶回派出所偵訊，元警查出，4人於今年8月遭雇主通報曠職失聯，隨即逃逸無蹤，警方訊問後將4名失聯移工交由桃園市專勤隊收容等候遣返。

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