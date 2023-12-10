失聯移工被盤查拔腿跑　正義哥熱心姐助警追捕...他累癱就逮

▲失聯移工阮姓男子盤查過程中，拉開車門拔腿就跑。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

越南籍38歲阮姓男子為失聨2年之移工，昨晚由友人駕車載著去找女朋友，因紅燈超越停止線，為巡邏員警發現予以攔查，盤問過程中阮男趁機拉開車門向外竄逃，員警立即尾隨並呼叫支援，途中有熱心男子騎車加入圍捕，還有一女子借機車給員警協助追捕，阮男跑了約250公尺被逼入停車場，員警立即上前將他壓制逮捕。

▲警方則借民眾機車自後追趕。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局同安派出所警員張簡宇全昨晚20時許執行清源專案，在轄區訪查時發現桃園區南平路上有輛自小客紅燈越線，並緩慢向前移動，遂將該車攔下勸導盤查。

曾姓駕駛表示，與外籍友人聊天沒注意到路口停止線，員警盤查車內後座阮姓男子(越南籍、2年前已被通報失聯)時，他神情警張表示沒帶證件，並示意聽不懂中文，曾姓駕駛幫忙解釋，他與阮男剛由朋友介紹認識，阮男說要到經國路找老婆(女朋友)，順路送他一程。

盤查過程中阮男趁隙突然開啟車門往外衝，員警立即尾隨追逐，途中有熱心民眾騎乘機車加入圍捕，並有民眾出借機車協助員警追捕，追逐約250公尺，阮男體力耗盡被逼躲入停車場，員警將其壓制，後續移請專勤隊收容。