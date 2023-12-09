遇盤查拔腿狂奔！毒品通緝犯突拔槍　火速壓制逮人2勇警受傷

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化縣警方6日在巡邏時，見一名男子形跡可疑，他一見到警察上前盤查就拔腿狂奔，員警察覺有異，立即追上並呼叫支援警力，男子突從腰際拔出手槍，正要開槍之際，警方機警上前壓制，避免一場槍戰。警方查出邱男是毒品通緝犯，現場查獲改造手槍1支及子彈7顆，全案依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例，移送彰化地檢署偵辦。

▲彰化縣一名毒品通緝犯遭警方盤查，突從腰際拔槍，員警迅速壓制該男 。（圖／記者唐詠絮翻攝）



彰化北斗分局成功派出所所長何政哲6日晚間7時35分許執行巡邏勤務時，在溪州鄉大庄村登山路1段，發現一名可疑男子見警方立即拔腿逃離，所長警覺有異立即追上檢查，該男子言語狡猾不願配合，警方隨即呼叫員警到場支援，當支援警力到達盤查時，該男子突然從腰間拔出手槍，所幸所長及支援警力迅速壓制該男子，避免引發一場槍戰。

逮捕過程中該男子不斷掙扎抵抗，造成所長及警員邱政豪2人手腳均受傷，現場查獲改造手槍1支及子彈7顆並查明該男子是60歲邱姓毒品通緝犯，全案依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例及毒品通緝罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

▲▼邱男突然從腰際掏出一把手槍，所幸隨即遭警方壓制 。（圖／記者唐詠絮翻攝）



北斗分局分局長吳詠傑表示，肅槍、打詐、掃黑及賭博專案之當前工作目標，結合行政與刑事警力，總統大選前淨化治安全力投入推動專案，藉以維護轄內治安，完成犯罪預防、為民服務及社會治安調查等任務，同時呼籲民眾發現可疑人或車輛，務必通報警察前往查處，或撥打110電話報案。