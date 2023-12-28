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假觀光真運毒！布匹藏27Kg海洛因...市價逾3千萬　3泰男下場曝

▲3名泰籍男子今年11月受運毒集團委託，以觀光名義自泰國入境，行李中被查出以布匹夾帶一級毒品海洛因多達15公斤，市值逾3000萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲3名泰籍男子今年11月受運毒集團委託，以觀光名義自泰國入境，行李中被查出以布匹夾帶一級毒品海洛因多達15公斤，市值逾3000萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

3名泰國籍男子今年11月在泰國受運毒集團委託，以觀光名義來台，但私下在行李中夾帶一級毒品海洛因，運毒集團先提供各5萬泰銖作為生活費，3人於11月15日搭機入境桃園國際機場，通過海關X光機時，3人行李箱被查出有異狀，經海關人員開箱查驗後，發現以布匹夾帶高純度海洛因總計逾27公斤，市值約3000萬元；桃檢調查時，3人坦承犯行，檢方偵結依毒品危害防制條例之運輸第一級毒品及懲治走私條例之私運管制物品進口等罪嫌提起公訴，3人目前仍遭收押。

檢警調查，27歲的泰籍男子ARNON、31歲的TANONGSAK、23歲的PHAKDEE等3人，於今年11月間在泰國運毒集團綽號「PARRY」、「KIMBER」等人討論，共同運輸第一級毒品海洛因來台，並約定每人先支付5萬元泰銖作為來台生活費，若成功運毒返回泰國再給十餘萬泰銖等酬勞，3人明知運毒為違法犯行仍同意嘗試。

11月13日3人飛往泰國東北地區購買行李箱後，再由運毒集團將夾藏海洛因之布匹裝入行李箱，同時吩咐來台後要注意機場之緝毒犬，過程中還要隨時回報動態，同時若有刺青要穿長袖遮掩等細節，同行原有4人，但其中1人上機前因故無法登機，只能由3人先來台；11月15日晚間6時許搭乘泰越捷航空VZ-562航班抵達桃園機場，過海關X光機時，被航警局安檢大隊人員察覺3人行李箱有異，當場開箱查驗發現布匹夾藏一級毒品海洛因，總重量逾27公斤，市值逾3000萬餘元。

桃檢複訊時，3人坦承犯行，航警局並提供行李箱夾藏海洛因照片等佐證，檢方偵結毒品危害防制條例之運輸第一級毒品及懲治走私條例之私運管制物品進口等罪嫌提起公訴，3人目前都在桃園看守所羈押中。

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