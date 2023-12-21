桃園通緝男拒檢狂逃撞路樹...賓士E55AMG毀了　再吞37張罰單

▲桃園市吳姓男子19日晚間駕駛新車要價596萬的賓士車行經大園區國際路，因違規被警發現示意停車受檢，吳男拒檢駕車逃逸，後自撞路樹被警方查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子（19）日晚間駕駛新車要價596萬元的E55-AMG賓士車行經大園區國際路，因變換車道未打方向燈，大園警方巡邏發現後示意攔查，吳男拒檢且加速逃逸，一路逆向、闖紅燈等危險駕駛，警方一路尾隨追查，吳男逃逸6公里後自撞路樹，狼狽被員警壓制逮捕。警方查出吳因詐欺、毒品被桃園地檢署發佈通緝，車上還搜出3支疑似毒品注射筒等證物，偵訊後將他解送歸案，另針對他闖紅燈、逆向、蛇行、未打方向燈等37項交通違規，逐一開單舉發。

大園警分局新坡派出所員警19日晚間8時許，巡邏行經國際路一段、中山北路口時，發現一輛賓士轎車E55-AMG黑色轎車變換車道未打方向燈，員警上前鳴笛示意駕駛停車受檢，但賓士車卻拒檢且加速逃逸，員警一邊尾隨一邊查詢車籍資料，發現車主是39歲吳姓男子，因毒品、詐欺等罪嫌遭桃園地檢署發布通緝犯，立即通知線上警力圍捕。

▲桃園市吳姓男子19日晚間駕駛賓士車違規駕駛卻拒檢逃逸，自撞路樹後被警方查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

吳男逃逸過程中一路多次闖紅燈、逆向、蛇行等危險駕駛行為，所幸均未碰撞路人與其他車輛，員警追逐約6公里，吳男疑因天雨路面濕滑，在和東路與和廣一路口處失控打滑自撞路樹才停車，警車隨即趕到，將狼狽逃出車外的吳男拘捕到案。

▲大園警方在吳姓男子賓士車上查獲3支疑似毒品針筒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方隨後在吳男車上查獲3支疑似毒品注射針筒，吳男對於針筒來源卻交代不清，警方偵訊後依詐欺、毒品等通緝、公共危險、毒品等罪嫌移送桃檢偵辦，此外，警方針對吳男闖紅燈、逆向、蛇行、未打方向燈等37項交通違規，一併製單舉發。