　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園通緝男拒檢狂逃撞路樹...賓士E55AMG毀了　再吞37張罰單

▲桃園市吳姓男子19日晚間駕駛新車要價596萬的賓士車行經大園區國際路，因違規被警發現示意停車受檢，吳男拒檢駕車逃逸，後自撞路樹被警方查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市吳姓男子19日晚間駕駛新車要價596萬的賓士車行經大園區國際路，因違規被警發現示意停車受檢，吳男拒檢駕車逃逸，後自撞路樹被警方查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子（19）日晚間駕駛新車要價596萬元的E55-AMG賓士車行經大園區國際路，因變換車道未打方向燈，大園警方巡邏發現後示意攔查，吳男拒檢且加速逃逸，一路逆向、闖紅燈等危險駕駛，警方一路尾隨追查，吳男逃逸6公里後自撞路樹，狼狽被員警壓制逮捕。警方查出吳因詐欺、毒品被桃園地檢署發佈通緝，車上還搜出3支疑似毒品注射筒等證物，偵訊後將他解送歸案，另針對他闖紅燈、逆向、蛇行、未打方向燈等37項交通違規，逐一開單舉發。

大園警分局新坡派出所員警19日晚間8時許，巡邏行經國際路一段、中山北路口時，發現一輛賓士轎車E55-AMG黑色轎車變換車道未打方向燈，員警上前鳴笛示意駕駛停車受檢，但賓士車卻拒檢且加速逃逸，員警一邊尾隨一邊查詢車籍資料，發現車主是39歲吳姓男子，因毒品、詐欺等罪嫌遭桃園地檢署發布通緝犯，立即通知線上警力圍捕。

▲桃園市吳姓男子19日晚間駕駛賓士車違規駕駛卻拒檢逃逸，自撞路樹後被警方查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市吳姓男子19日晚間駕駛賓士車違規駕駛卻拒檢逃逸，自撞路樹後被警方查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

吳男逃逸過程中一路多次闖紅燈、逆向、蛇行等危險駕駛行為，所幸均未碰撞路人與其他車輛，員警追逐約6公里，吳男疑因天雨路面濕滑，在和東路與和廣一路口處失控打滑自撞路樹才停車，警車隨即趕到，將狼狽逃出車外的吳男拘捕到案。

▲大園警方在吳姓男子賓士車上查獲3支疑似毒品針筒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大園警方在吳姓男子賓士車上查獲3支疑似毒品針筒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方隨後在吳男車上查獲3支疑似毒品注射針筒，吳男對於針筒來源卻交代不清，警方偵訊後依詐欺、毒品等通緝、公共危險、毒品等罪嫌移送桃檢偵辦，此外，警方針對吳男闖紅燈、逆向、蛇行、未打方向燈等37項交通違規，一併製單舉發。

  【更多新聞】

邀女「到我家看龍銀」推床上瘋狂襲胸摸下體　噁心阿北下場曝

收賄162萬！洩漏標價圖利廠商　桃園消防局技士遭判5年10月

幫郭台銘連署涉賄選「還全賴給助理」　桃園前議員郭麗華起訴

 

 

ET快訊
長途班機7大密技！　資深空服員揭「最舒服座位」：加價也值
陳子豪被控「全飛機等他一家」！　妻怒反擊
快訊／19歲高職女墜落愛河　送醫搶救中
許佳玲慘死今出殯　父母哭倒「淚送最後一程」
曾智希被求婚爆哭「不能Say no」！　去年借道具婚戒登記有
快訊／拿「董事辭職書」要賴清德立刻捐老家！　趙少康：別再拖
LIVE／今低溫探6℃高山有望降雪　首場總統政見會最新民調
1圖「秒懂台灣降溫」！　外國人喊荒謬：上周還曬傷　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

招攬30人到大陸旅遊接受招待　屏東兩村里長30萬、20萬交保

酸鄰居「大腦是很棒的東西希望妳有」　女住戶賠5千元

快訊／高雄愛河驚傳女高職生落水　警消救起送醫搶救

桃園通緝男拒檢狂逃撞路樹...賓士E55AMG毀了　再吞37張罰單

女賊剛交保好餓　拿北檢外送桌上漢堡猛嗑！點餐書記官傻眼

快訊／嘉義小貨車「路口撞行人」！婦捲入輪下　無心跳送醫不治

只賣熟人！男Chill穿短褲賣毒糗被逮　台中警溯源破7層販售網

天冷爽吃薑母鴨配啤酒！新北男騎車回家遭攔查　當場被上銬扣車

彰化短褲男落水...還好是枯水期　獲救後冷到發抖

狼師與女童嘿咻7次！辯稱是「師生戀」　還教她「找別男人嘿咻」

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

娃娃機投50元中了可換2萬　台中警查扣47賭博式機台

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

招攬30人到大陸旅遊接受招待　屏東兩村里長30萬、20萬交保

酸鄰居「大腦是很棒的東西希望妳有」　女住戶賠5千元

快訊／高雄愛河驚傳女高職生落水　警消救起送醫搶救

桃園通緝男拒檢狂逃撞路樹...賓士E55AMG毀了　再吞37張罰單

女賊剛交保好餓　拿北檢外送桌上漢堡猛嗑！點餐書記官傻眼

快訊／嘉義小貨車「路口撞行人」！婦捲入輪下　無心跳送醫不治

只賣熟人！男Chill穿短褲賣毒糗被逮　台中警溯源破7層販售網

天冷爽吃薑母鴨配啤酒！新北男騎車回家遭攔查　當場被上銬扣車

彰化短褲男落水...還好是枯水期　獲救後冷到發抖

狼師與女童嘿咻7次！辯稱是「師生戀」　還教她「找別男人嘿咻」

總統政見發表會遭刪減、插播廣告？　中選會澄清：全程依法完整直播

勇士該打掉核心陣容重練？　柯瑞聽膩：他們總能雞蛋裡挑骨頭

阿本認了「跟前任都是好朋友」！　交往都3年以上：不會刪照

鹿晗關曉彤穩交6年「結了5次婚」！官宣領證又登熱搜　網氣笑：放過他

招攬30人到大陸旅遊接受招待　屏東兩村里長30萬、20萬交保

中俄舉行第22輪「戰略磋商」　提升兩軍戰略協作水平

批賴清德老宅成「違建紀念館」　藍轟：平時不顧礦區選舉才提款

賣小籠包「都說是鼎泰豐師傅」開的店！老饕喊正常：但這1點難複製

趙少康嗆賴清德「拆或捐」萬里宅就辭中廣　綠黨團喊別拖：本來就該辭

鄭文婷告發侯友宜涉嫌圖利　疑收財團1100萬元人頭政治獻金

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

社會熱門新聞

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

竹市槍擊影片曝！目擊者拍下煙硝過程

高雄機車行大火1樓陷火海　4人受困

澎湖男疑「遭強風吹落海」！滿臉血送醫不治

統一獅比賽驚見小三、老公同框　正宮看直播崩潰

台南鍋燒意麵店火警　全面燃燒濃煙竄天

公民老師被控變態跟蹤！結果他竟是受害者

大安森林公園攻擊事件！羅智強曝「紅衣男拔剪刀」

即／耀樂一身灰現身！　認心情沉重：尊重司法

勸戴口罩被砍鄰輕判8月　受害女怒了

人夫偷吃藥局闆娘送1011萬！正宮對帳怒告

寒流來襲氣溫下探10度！北市2天15人猝死

快訊／炎亞綸到了！涉外流私密片今出庭

更多熱門

相關新聞

通緝犯開賓士衝撞警車　警掏槍他秒軟不敢動

通緝犯開賓士衝撞警車　警掏槍他秒軟不敢動

高雄市鳳山警分局員警16日深夜盤查一輛違停的賓士CLA轎車時，開車的陳姓男子（40歲）裝傻不配合，又突然駕車高速駛離，並倒車衝撞警車和員警企圖逃逸，機敏的員警下車後拔槍嚇令不要動，男子才嚇得舉手說配合，警方清查發現陳男是名詐欺通緝犯，隨後又在他的包包查到安非他命毒品，全案依法移送偵辦。

通緝犯洗衣被查！還求警讓他先烘乾

通緝犯洗衣被查！還求警讓他先烘乾

毒蟲拒檢危險駕駛自撞　東警逮人法辦

毒蟲拒檢危險駕駛自撞　東警逮人法辦

涉金錢豹虐殺案！男方向燈太早滅被逮

涉金錢豹虐殺案！男方向燈太早滅被逮

穿梭車陣被攔查！騎士狂逃險上國道

穿梭車陣被攔查！騎士狂逃險上國道

關鍵字：

賓士男駕車逃逸危險駕駛通緝犯大園警方針筒

讀者迴響

熱門新聞

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

曾智希被求婚「不能Say no」！

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

快訊／宥勝MeToo突爆「另有隱情」！

砍死女歌手「強迫屍體正坐副駕」！許佳玲遇害畫面曝

詐騙女想騙老婦積蓄　駭客「公開個資」她哭著求饒

台灣意麵紅到南韓！韓綜班底來台「吃一口全升天」

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

更多

最夯影音

更多
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面