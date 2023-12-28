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手機狂響無人接！憂房客出意外房東急報案　助警逮2通緝犯

▲桃園警分局景福派出所昨晚接獲某名房東通報，指稱房客失聯，擔心出意外請警方幫忙查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局景福派出所昨晚接獲某名房東通報，指稱房客失聯，擔心出意外請警方幫忙查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局景福派出所昨（27）日晚間接獲某房東通報指稱，新來的房客失去聯絡，上門敲門或打電話都沒有回應，擔心對方出了意外，希望警方幫忙查看看；派出所員正好執行｢清源專案」上門查看，正好碰到林姓女租房回來，辯稱出門買東西忘記帶手機，員警清查其身分時赫然發現涉及洗錢防制法被通緝，無獨有偶，同住友人張姓男子也是偽造文書通緝犯，警方偵訊後將2人解送桃園地檢署歸案。

桃園警分局景福派出所副所長黃福源、警員洪慧靜昨晚執行｢清源專案」轄區訪查時，接獲桃園區新生路房東通報，指稱聯絡不上新房客，擔心發生意外，請警方協助處理。

房東聲稱，前兩天將屋子出租給35歲的林姓女子，林女聲稱還有同住室友，但因未提供同住友人資料，昨天多次撥打電話、傳LINE與林女連絡均未回應，他特地前往敲門亦無回音，在門口撥打電話屋內傳來手機鈴響卻無人接聽，讓他擔心是否發生意外。

▲桃園警分局景福派出所昨晚接獲某名房東通報，到場查看後連續查獲新房客2人都是通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局景福派出所昨晚接獲某名房東通報，到場查看後連續查獲新房客2人都是通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警到場查看時，正好林女返回租屋處，見到房東與員警講話詢問原因，林女聲稱出門買東西忘記帶手機出門，員警清查身分時，赫然查出林女涉及洗錢防制法遭桃檢通緝中，隨即依法逮捕。員警詢問同住室友身分，經查是50歲張姓男子，稍早有事外出，元警查出張男因涉及偽造文書案件也遭通緝，員警在租屋處周邊埋伏，待張男出現即將其逮捕歸案，員警將2人帶回派出所偵訊後，依法解送桃園地檢署歸案。

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