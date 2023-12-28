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台中2024跨年晚會停車攻略出爐　智慧化系統查剩餘車位

▲台中2024跨年晚會停車攻略出爐，智慧化系統查剩餘車位。（圖／台中市交通局提供）

▲台中2024跨年晚會停車攻略出爐，解決前兩年機車族亂停車狀況，市府特地規劃2處空間作為臨時機車停車區。（圖／台中市交通局提供）

記者游瓊華／台中報導

跨年最後倒數，因應水湳中央公園登場的跨年晚會將湧入龐大車流人潮，台中市交通局在會場南北側規劃停車空間，今年首度推出「2024台中跨年會場周邊停車場」的停車導引系統，上網即能查詢剩餘車格及導航服務。

交通局長葉昭甫表示，市府在會場南北側規劃7處汽車停車場，包含經貿6、經貿8、創研22、創研26等，由國道1號及台74方向來的民眾，建議將車輛停放於經貿6或經貿8停車場，再轉乘水湳線前往會場；由市區方向來的民眾可將車輛停放創研22或創研26停車場後，步行前往會場。

▲台中2024跨年晚會停車攻略出爐，智慧化系統查剩餘車位。（圖／台中市交通局提供）

▲市府在會場南北側規劃7處汽車停車場，駕駛掃QR code就可以查剩餘車位。（圖／台中市交通局提供）

為了解決過往兩年機車族亂停車情況，交通局今年在會場南側增加創研21及公51周邊大客車區2處空間作為臨時機車停車區，請民眾將車輛停放於機車停車區，避免違規停放車輛。

葉昭甫補充，活動會場周邊將分三階段進行道路管制，禁止一般車輛進入，首先是中科路(敦化路至大鵬路)將於活動前進行管制，管制時間自12月30日早上8時至1月1日早上6時；第二階段為煙火施放管制區，管制路段為凱旋路(經貿五路至大鵬路)、凱旋七路及凱旋六街等路段，管制時間自12月31日早上8時至1月1日凌晨2時；第三階段為確保會場周邊交通及接駁車運行順暢，凱旋路、敦化路及大鵬路等周邊道路將進行管制，管制時間自12月31日中午11時至1月1日凌晨2時。

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