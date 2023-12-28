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跨年晚會+元旦連假　屏東里港警分局加強交通疏導

▲里港警分局加強跨年晚會暨元旦連假交通疏導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局加強跨年晚會暨元旦連假交通疏導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因應113年元旦跨年活動暨3天連續假期，里港警分局將加強轄內活動晚會及各交通要道之行車秩序；尤其在台24線三地門鄉及霧台鄉沿線觀光景點，也將加派警力協助交通管制疏導。

▲里港警分局加強跨年晚會暨元旦連假交通疏導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局轄內里港鄉、鹽埔鄉及三地門鄉於31日晚間將舉行跨年晚會，預估將有大量人(車)潮前往參與，為了讓民眾能夠開心又順利參與活動，里港警將於各晚會現場及周遭路段(口)派遣交維警力，也請民眾配合警方的指揮管制，讓活動能夠圓滿結束。

另元旦連假期間至台24線往三地門鄉及霧台鄉部落的遊客，於入山前需至三德檢查哨辦理入山許可，為避免在三德檢查哨登記時造成塞車之情形，可提前至三地門分駐所辦理登記。

由於台24線路幅狹窄，沿途均設置速限30公里的警示標誌，山上的停車空間也有限，若山上停車位額滿，只得引導遊客下山，改往他處旅遊；為此，里港警分局建議民眾可至水門轉運站搭乘接駁公車前往山區景點，避免因無停車位，敗興而歸

里港警分局分局長何明祥提醒民眾，連假出遊，請提早出門，並請隨時收聽警廣及注意沿路CMS電子看板，搭配「屏東GO好玩APP」即時影像，掌握即時路況及替代道路資訊，儘可能避開壅塞路段，如遇易壅塞路段，並遵守交通管制措施耐心行駛，配合員警、義交指揮疏導；也呼籲民眾，騎車或開車時應保持專心並遵守相關交通安全規則，連假期間警方必將持續取締酒後駕車行為，請民眾飲酒後切勿駕駛任何交通工具上路，才能快樂出門，平安回家。

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