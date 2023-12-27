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跨年倒數！台中星級飯店訂房快炸了　市府估：湧入30萬觀光人潮

▲台中跨年。（圖／官方提供）

▲跨年晚會倒數，台中不僅官方活動還有天團五月天演唱會，飯店旅宿訂房率達95%，但部分飯店還有零星客房可訂房。（圖／主辦單位提供）

記者游瓊華／台中報導

再過幾天就是跨年連假，台中市政府統計，跨年夜市區觀光旅宿、大型旅館訂房率近95%。台中市新聞局表示，台中在2024年首檔連假中共有四大活動火力全開吸客，預估湧進至少30萬觀光人潮，呼籲民眾多使用大眾運輸系統前往各活動會場。

台中市跨年晚會主場連4年選在水湳中央公園，該處占地67公頃，鄰近逢甲夜市商圈，為目前全台灣最大戶外活動舉辦場地，號稱台灣版的「紐約中央公園」，周邊包括星饗道、享得道、文華道等旅宿飯店訂房全滿；鄰近的裕元花園酒店僅剩下零星客房可訂。

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新聞局表示，今年台中跨年邀請國際級的韓國嘻哈女王JESSI空降水湳，亞洲天后第一次海外跨年演出獨家獻給台中，另有周湯豪、盧廣仲、黃明志、九澤CP、宇宙人、美秀集團、Ozone及阿跨面等重量級天王天后近20組藝人坐鎮表演，卡司華麗，被網友票選「吸睛度」第一，預估跨年夜水湳會場將湧入20萬民眾參與。

▲台中跨年。（圖／官方提供）

▲麗寶跨年晚會邀來人氣天團八三夭壓軸倒數。（圖／主辦單位提供）

另外，位在后里區的麗寶樂園已第8年舉行大型跨年演唱會，今年邀來人氣天團八三夭壓軸倒數，另有女神陳芳語kKimberley、宇宙人、芒果醬Mango jump、FEnix、未來少女日光之橙、Ozone及All in 5等，主打全台偶像大集合，搶攻年輕及家族旅遊市場；麗寶跨年最大賣點為接近新年午夜時，配合亞洲最大的摩天輪動畫秀，齊發300 秒高密度270度環狀煙火，焰火璀璨壯觀度全台知名，成為許多跨年夜情侶出遊打卡地景首選。

▲台中跨年。（圖／官方提供）

▲和平區梨山、谷關地區也將舉辦具泰雅原民風的雙主場跨年晚會，元旦當日在梨山賓館前廣場舉行全台最高海拔升旗典禮，並發放限量紀念圍巾。（圖／主辦單位提供）

此外，亞洲天團五月天售票演唱會來到台中，五月天將自跨年夜開始，在台中洲際球場一連舉辦6場演唱會，直到明年1月7日，有五月天的號召加持，至少能吸引15萬以上遊客到訪台中。

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