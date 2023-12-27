台中嬤遭摑掌強餵...看護認「有衝突」　兒不提告：2人感情好

記者許權毅／台中報導

台中市沙鹿區昨日遭傳一名阿嬤在超商內，被看護當場強餵熱粥、打巴掌，氣得民眾拍下影片還PO網，希望警方協助找人。警方查出，該名看護是44歲印尼籍女子，昨日自行向羅姓阿嬤兒子坦承，在超商內跟阿嬤曾經發生衝突；阿嬤兒子則說，母親和看護平常感情融洽，不會提告。

▲台中沙鹿傳出一名阿嬤遭看護強迫餵食、賞巴掌，警方找到2人，兒子說2人平時感情好。（圖／翻攝Facebook／沙鹿之美）



事發在26日，一名網友目擊在沙鹿區和平街一間超商，一名乘坐輪椅的阿嬤在超商內，遭一名看護打1次巴掌、強餵熱粥。民眾說，「這位失智老媽媽，在超商內被越傭粗魯餵燙粥、搧巴掌，想請大家協尋老媽媽的家人、子女，讓每天處在水深火熱的失智老人能脫離，給她安享晚年。」

▲羅姓阿嬤的兒子說，2人感情好，阿嬤也沒有失智；看護則說，當天確實有衝突，知道在網路上被轉傳。（圖／記者許權毅翻攝）



警方追查後，發現該名婦人為81歲羅姓阿嬤，看護則是44歲印尼籍女子。警方前往訪查，阿嬤兒子張男則說，影片中確實是母親與看護，但是母親身心狀況正常，未失智，平常跟看護感情融洽，報導應該是誤解，不提出任何告訴。

此外，該名看護優女則說，昨日確實在超商內跟阿嬤有些衝突，坦承此事。有資深員警看過影片，也認為不妥，且阿嬤若無失智情況，遭打巴掌應該會反抗等，但影片中明顯沒有。

警方表示，將依職權通報婦幼案件管理系統老人保護通報。台中市政府社會局表示，家防中心已連繫勞工局，社工將到阿嬤家了解照顧狀況。看護可能涉及違反老人福利法第51條，若家防中心調查結果屬實，將移請主管機關，處3萬元以上15萬元以下罰鍰，並公告其姓名；涉及刑責者，應移送司法機關偵辦。